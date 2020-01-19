التعليم: نرصد محاولات الغش الإلكتروني ونحيلها للشئون القانونية بالوزارة

أعلنت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، أنها تتابع لحظة بلحظة محاولات الغش الإلكتروني التي أثناء سير امتحانات 2 ثانوي، وتتعامل معها بلا تهاون.



وقالت وزارة التربية والتعليم، إن الغش محدود جدا في امتحانات 2 ثانوي هذا العام، مؤكدةً أنه تم رصد بعض حالات الغش الفردية منذ بدء الامتحانات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وإحالتها إلى الشئون القانونية بديوان عام الوزارة.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن حالات الغش الإلكتروني المضبوطة، واتضح أنها تمت عن طريق تواطؤ من المشرفين على اللجنة وبعض الطلاب بتمرير تليفون محمول لتصوير الشاشات وإرسالها بحثا عن إجابات.



وكان قد رصد منذ قليل ائتلاف ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية، وجود جروب دردشة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اسمه هنغش مع بعض، يتجمع فيه عددا من طلاب 2 ثانوي الآن.



وأوضحت غرفة عمليات الائتلاف، أن هذه الدردشة يتم خلالها الآن تبادل إجابات امتحان علم النفس الذي يمتحنه الآن الطلاب داخل اللجان.