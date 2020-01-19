AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تبادل إجابات علم نفس 2 ثانوي عبر دردشة خاصة على فيس باسم هنغش مع بعض

الأحد 19/يناير/2020 - 10:03 ص
امتحانات 2 ثانوي
امتحانات 2 ثانوي
Advertisements
ياســمين بدوي
رصد ائتلاف ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية، وجود جروب دردشة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اسمه "هنغش مع بعض"، يتجمع فيه عددا من طلاب 2 ثانوي الآن.

وأوضحت غرفة عمليات الائتلاف، أن هذه الدردشة يتم خلالها الآن تبادل إجابات امتحان علم النفس الذي يمتحنه الآن الطلاب داخل اللجان، مشيرًا إلى أن صور الإجابات المتداولة خلال هذه الدردشة ظهرت مكتوبة على ورقة منها اسم أحد موجهي التربية والتعليم.

وقال الائتلاف في بيان إعلامي: "لسنا متأكدين من مدى تورط هذا الموجه في عملية الغش وتسريب الإجابات للطلاب، ولكن أطالب وزارة التربية والتعليم بسرعة التحقق من هذه الواقعة والسيطرة على وسائل الغش الإلكتروني، والتأكد من مدى تورط الموجه المذكور اسمه في الإجابات المتداولة، والمشاركة في تسهيل تمرير الإجابات للطلاب وتسهيل عملية الغش الإلكتروني لهم، مشددا على أنه في حالة ثبوت تورطه في ذلك لا بد من تطبيق أقصى العقوبات المشددة عليه".

وكان قد دخل منذ قليل، طلاب الصف الثاني الثانوي إلى لجانهم الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية لأداء امتحان مادة التطبيقات الرياضية (الاستاتيكا والهندسة) "إلكترونيا" لطلاب الشعبة العلمية، وذلك من 9 صباحا حتى 11:30 صباحا.

كما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع إلكترونيا، وذلك من 9 صباحا حتى 11 صباحا.

ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول الخاصة بشهر يناير، بطريقة إلكترونية من خلال الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية عبر التابلت.

وقد سمحت وزارة التربية والتعليم لطلاب 2 ثانوي بالدخول إلى لجان الامتحانات بالكتاب المدرسي الخاص بالمادة التي يتم امتحانها يوميا، على اعتبار أن الامتحانات تتم بنظام الكتاب المفتوح لقياس مهارة الفهم وليس الحفظ.
تبادل إجابات علم نفس 2 ثانوي عبر دردشة خاصة على فيس باسم هنغش مع بعض
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وكيل تعليم الفيوم يتفقد امتحانات الصف الأول الثانوي بالمحافظة..تعرف على مواصفات الامتحانات المقرر أداؤها..التعليم:لا شكاوى من امتحان أحياء أولى ثانوي اليوم..انتهاء امتحانات صفوف النقل في الوادي الجديد

التعليم: لا تهاون مع الغشاشين.. وتواطؤ بعض المشرفين والطلاب هو سبب تصوير الامتحانات

طلاب أولى ثانوي يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الثانية ورقيا.. الآن

طلاب 2 ثانوي يدخلون اللجان لأداء امتحاني الفيزياء والتاريخ إلكترونيا

تداول صور امتحان تاريخ 2 ثانوي عبر فيس بوك.. وطالب: الإجابة بسرعة يا جماعة

طلاب 2 ثانوي يدخلون اللجان لأداء امتحاني التطبيقات الرياضية وعلم النفس

ترشيحاتنا

بدون أدوية وبجنيه واحد فقط .. تخلص من التهاب اللوز

البسوا تقيل.. الأرصاد: تقلبات مناخية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.. فيديو

تفاحة فاسدة .. فايلر يحاول التخلص من صالح جمعة.. وتصرف غير متوقع من عبد الحفيظ

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 19 -1-2020

تعليق مصطفى يونس على ترشح شوبير لرئاسة اتحاد الكرة

سيصل لـ 13 جنيها.. خبير أسواق مال يكشف موعد تراجع سعر الدولار.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

بعد تراجع المبيعات .. عروض بقيمة 14 ألف جنيه على هوندا سيفيك 2020 honda civic

كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد