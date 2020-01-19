تبادل إجابات علم نفس 2 ثانوي عبر دردشة خاصة على فيس باسم هنغش مع بعض

رصد ائتلاف ثورة أمهات مصر على المناهج التعليمية، وجود جروب دردشة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اسمه "هنغش مع بعض"، يتجمع فيه عددا من طلاب 2 ثانوي الآن.



وأوضحت غرفة عمليات الائتلاف، أن هذه الدردشة يتم خلالها الآن تبادل إجابات امتحان علم النفس الذي يمتحنه الآن الطلاب داخل اللجان، مشيرًا إلى أن صور الإجابات المتداولة خلال هذه الدردشة ظهرت مكتوبة على ورقة منها اسم أحد موجهي التربية والتعليم.



وقال الائتلاف في بيان إعلامي: "لسنا متأكدين من مدى تورط هذا الموجه في عملية الغش وتسريب الإجابات للطلاب، ولكن أطالب وزارة التربية والتعليم بسرعة التحقق من هذه الواقعة والسيطرة على وسائل الغش الإلكتروني، والتأكد من مدى تورط الموجه المذكور اسمه في الإجابات المتداولة، والمشاركة في تسهيل تمرير الإجابات للطلاب وتسهيل عملية الغش الإلكتروني لهم، مشددا على أنه في حالة ثبوت تورطه في ذلك لا بد من تطبيق أقصى العقوبات المشددة عليه".



وكان قد دخل منذ قليل، طلاب الصف الثاني الثانوي إلى لجانهم الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية لأداء امتحان مادة التطبيقات الرياضية (الاستاتيكا والهندسة) "إلكترونيا" لطلاب الشعبة العلمية، وذلك من 9 صباحا حتى 11:30 صباحا.



كما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع إلكترونيا، وذلك من 9 صباحا حتى 11 صباحا.



ويؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول الخاصة بشهر يناير، بطريقة إلكترونية من خلال الدخول على منصة الامتحانات الإلكترونية عبر التابلت.



وقد سمحت وزارة التربية والتعليم لطلاب 2 ثانوي بالدخول إلى لجان الامتحانات بالكتاب المدرسي الخاص بالمادة التي يتم امتحانها يوميا، على اعتبار أن الامتحانات تتم بنظام الكتاب المفتوح لقياس مهارة الفهم وليس الحفظ.