ملك الحركات.. محمد بركات ممثلا لجهاز منتخب مصر في قرعة تصفيات المونديال

يحضر محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مراسم قرعة دور المجموعات من التصفيات الأولية المؤهلة لبطولة كأس العالم ٢٠٢٢ والتي تقام الثلاثاء المقبل في فندق نايل ريتز كارلتون.





ويتواجد المنتخب المصري على رأس إحدى المجموعات الـ١٠ على أن يتأهل أول كل مجموعة إلى التصفيات النهائية حيث تجري قرعة جديدة لتحديد ٥ مباريات ذهاب وإياب بين المتأهلين الـ ١٠ ليتأهل ٥ منتخبات الى مونديال 2022.





يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سوف يجري بعد غد الثلاثاء مراسم قرعة المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في فندق نايل ريتز كارلتون في تمام الساعة السابعة مساء على أن يشارك 40 منتخبًا في القرعة حيث تضم 26 ممن هم أصحاب التصنيف الأعلى بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومن بينها منتخب م بجانب الـ14 منتخبًا الذي تأهلوا من المرحلة الأولى بالتصفيات.



