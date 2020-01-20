أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال 48 ساعة المقبلة.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمى باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس ودرجات الحرارة لا تزال تشهد عدم استقرار في مختلف محافظات مصر، حيث أن هناك تقلبات مناخية كثيفة، لافتًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمر بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات.



ونصح الدكتور إبراهيم عطا، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال موسم الشتاء الحالي، خاصة أثناء الليل والصباح الباكر، محذرًا من الشبورة المائية، خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.





وأشار إلى أن الطقس شتوى على أغلب المناطق الشمالية للبلاد والقاهرة اولوجه البحرى حتى شمال الصعيد، موضحًا أن هناك تكاثر للسحب المتوسطة والكثيفة على المناطق الشمالية للبلاد والوجه البحرى.



وأكد أن هناك فرص لسقوط الأمطار مازالت موجودة بسبب الاستمرار في إنخفاض درجات الحرارة وتقلبات حالة الطقس، خاصة على السواحل الشمالية، والأمطار مابين المتوسطة والغزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح على السواحل الشمالي وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتابع أن هناك نشاط للرياح على المناطق الشمالية من البلاد، لافتًا إلى أن الطقس أكثر من رائع على جنوب البلاد والأقصر وأسوان، مؤكدًا ان الطقس ملائم للاستمتاع بالمناطق الأثرية بالبلاد فى هذا الوقت من العام.





