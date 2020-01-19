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البسوا تقيل.. الأرصاد: تقلبات مناخية مع استمرار انخفاض درجات الحرارة.. فيديو

الأحد 19/يناير/2020 - 09:14 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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آيات أحمد
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس الحالى لا يزال يشهد تقلبات مناخية كثيفة، لافتًا إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمر بقيم تتراوح بين 3 و درجات.

ونصح الدكتور محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال الفترة الجارية، خاصة أثناء الليل والصباح الباكر، محذرًا من الشبورة المائية، خاصة على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

وأكد أن فرص سقوط الأمطار مازالت موجودة، خاصة على السواحل الشمالية، والأمطار مابين المتوسطة والغزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح على السواحل الشمالي وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأضاف أن الرؤية تقل على الطرق السريعة بسبب تكون الشبورة المائية، مشددًا على ضرورة اتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور وتوخى الحذر أثناء القيادة.

وأوضح الدكتور محمود شاهين أن الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وأمطار على السواحل الشمالية.


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