السقعة مستمرة.. الأرصاد تحذر: أمطار ورياح على أنحاء البلاد بداية من اليوم وحتى الاثنين والعظمى بالقاهرة 16 درجة

تستمر الأحوال الجوية غير المستقرة على البلاد، خلال الـ 72 ساعة القادمة، حيث يظل الطقس شديد البرودة على معظم الأنحاء تصاحبه فرص لسقوط الأمطار ونشاط للرياح المصحوبة بالأتربة والرمال، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى على معظم أنحاء الجمهورية.



طقس اليوم السبت

يتوقع أن تتساقط الأمطار اليوم، السبت، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة قد تمتد إلى شمال الصعيد، والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.



طقس غد، الأحد

ويكون هناك سقوط أمطار غدا الأحد، على السواحل الشمالية والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح على السواحل الشمالي وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



طقس يوم الاثنين

متوقع أن تستمر الأمطار على السواحل الشمالية والطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



طقس يوم الثلاثاء

طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وأمطار على السواحل الشمالية.



درجات الحرارة

تسجل درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة القادمة، على القاهرة الكبرى تكون 16 للعظمى والصغرى تتراوح بين 10 و11 درجة، وعلى الوجه البحري تكون ما بين 15 و16 للعظمى والصغرى ما بين 10 و11 درجة، وعلى السواحل الشمالية الغربية ما بين 15 لـ 17 للعظمى والصغرى ما بين 10 و11 درجة، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تكون ما بين 16 و17 للعظمى، والصغرى ما بين 11 و12، وعلى جنوب سيناء والغردقة تكون ما بين 20 و21 للعظمى ، والصغرى ما بين 13 و14 درجة، وعلى شمال الصعيد تتراوح ما بين 16 و17، والصغرى تتراوح ما بين 8 و9 درجات، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تتراوح بين 19 و20 للعظمى والصغرى تسجل 9 درجات.