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سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الأحد 19 -1-2020

الأحد 19/يناير/2020 - 09:02 ص
أسعار العملات الأجنبية
أسعار العملات الأجنبية
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شيرين عادل
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم الأحد 19 - 1 -2020، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية والعربية، على النحو التالي:
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.03 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

وسجل اليورو 17.82 جنيه للشراء 17.70 جنيه للبيع، بينما سجل الجنيه الإسترلينى 20.90 جنيه للشراء 20.78 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 16.47 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع، وبلغ الـ100 ين ياباني 14.66 جنيه للشراء و14.56 جنيه للبيع .
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