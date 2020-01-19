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تعليم

كل ما تريد معرفته عن كواليس التصحيح الإلكتروني لامتحانات 2 ثانوي

الأحد 19/يناير/2020 - 09:08 ص
التصحيح الالكتروني
التصحيح الالكتروني
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ياســمين بدوي
أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن أعمال التصحيح الإلكتروني لامتحانات 2 ثانوي الإلكترونية تسير بانتظام في الكنترولات.

وقال المصدر إن مديريات التربية والتعليم بدأت فى تصحيح المواد التى امتحنها الطلاب حتى الآن، مشيرًا إلى أن التصحيح يتم وفق جدول مواعيد وضعته وزارة التربية والتعليم وأرسلته لجميع المديريات التعليمية.

وأضاف أن التصحيح الإلكتروني يتم من خلال دخول المعلم على منصة إلكترونية خاصة بالتصحيح، باستخدام كلمة السر الخاصة به والتي يحصل عليها من وزارة التربية والتعليم.

وأوضح المصدر أن المعلم المختص بالتصحيح سيجد أمامه أيقونة التصحيح التي تظهر الإجابات المراد تصحيحها، ثم يقوم المصحح بعد ذلك باختيار الدرجة المناسبة من خلال نافذة إعطاء الدرجات ، ثم يقوم بالضغط على ايقونة اعطاء الدرجات لانهاء عملية التصحيح

ولفت المصدر إلى أنه إذا اكتشف المصحح قيام الطالب بكتابة عبارات مسيئة، يرسلها فورا للمراجعة لتقوم الوزارة بالتعامل مع هذه المشكلة.

وأكد أنه يمكن للمصحح أن يقوم بتغيير السؤال الظاهر أمامه بكل سهولة من خلال أيقونة غير السؤال، وسيظهر له قائمة بالأسئلة التي لم يتم تصحيحها.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء المصححين من التصحيح يقوم فريق من مشرفي التصحيح بتصحيح الأسئلة المرسلة للمراجعة، ويكون على مشرفي التصحيح أن يتأكدوا من تصحيح جميع الإجابات المرسلة.

جدير بالذكر أنه كانت قد انطلقت امتحانات الصف الثاني الثانوي يوم 11 يناير 2020، حيث امتحن الطلاب يوم السبت 11 يناير اللغة العربية، ثم امتحن الطلاب يوم الاثنين 13 يناير 2020 اللغة الأجنبية الأولى، وامتحن الطلاب الثلاثاء 14 يناير 2020 الأحياء بالنسبة لطلاب علمي والفلسفة بالنسبة لطلاب أدبي، ثم امتحن الطلاب يوم الأربعاء 15 يناير 2020 اللغة الأجنبية الثانية، وامتحن الطلاب يوم الخميس 16 يناير 2020 الجبر والتفاضل وحساب المثلثات من 9 صباحا لـ 12 ظهرا، ثم امتحن الطلاب يوم السبت 18 يناير الفيزياء والتاريخ.
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