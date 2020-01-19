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توك شو

بزيادة جنيهين.. أسعار الذهب اليوم الأحد 19-1-2020

الأحد 19/يناير/2020 - 08:55 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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شيرين عادل
سجلت أسعار الذهب اليوم، الأحد 19 -1 - 2020، تراجعا ملحوظا في مستهل التعاملات لجميع أعيرة الذهب، ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم.

واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب اليوم اليوم، الأحد 19 - 1 – 2020.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا؛ ارتفاعا لـ 693.9 جنيه اليوم بعد أن كان 692.05 جنيه الخميس الماضي بفارق 1.85 جنيه.

ووصل سعر الجرام من عيار 24 الأغلى فئة إلى نحو 793 جنيها مقابل 790.8 جنيه الخميس الماضي بزيادة بلغت 2.2 جنيه.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 594.75 جنيه اليوم مقابل 593.2 جنيه يوم الخميس الماضي بزيادة بلغت 1.55 جنيه.

وحقق الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 462.6 جنيه اليوم مقابل 461.4 جنيه في الخميس الماضي بزيادة بلغت 1.2 جنيه.

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5551 جنيها، وأوقية الذهب بـ 24.7 ألف جنيه، وكيلو الذهب بـ 792.974 ألف جنيه.
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