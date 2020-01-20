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الأرصاد تعلن موعد استقرار حالة الطقس.. فيديو

الإثنين 20/يناير/2020 - 02:31 ص
الطقس
الطقس
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور محمود شاهين رئيس مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن الطقس يشهد انخفاض في درجات الحرارة، موضحا أن الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا .

وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم» أن هناك فرص لسقوط الأمطار خلال الأيام القادمة على معظم الأنحاء بالجمهورية.

ونصح رئيس مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، بارتداء ملابس شتوية الثقيلة أثناء التواجد خارج المنزل خلال الساعات المتاخرة ليلا او في الصباح الباكر، فضلا عن القيادة بهدوء نتيجة تكون الشبورة المائية خلال ساعات النهار.

وأوضح أن الأجواء متقلبة خلال شهر يناير ودرجات الحرارة ستستمر في الانخفاض أقل من المعدلات الطبيعية، مؤكدا أنه بداية من منتصف فبراير ستستقر ودرجات الحرارة تعود الي معدلاتها الطبيعية.
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