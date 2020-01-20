شاهد .. مباحث القاهرة تضبط مصنع استروكس بمدينة السلام

نجح رجال الامن بالقاهرة فى ضبط مصنع مخدرات بعد ان حول ٥ عاطلين شقة بمدينة السلام لتصنيع مادة الاستروكس المخدر بقصد الاتجار ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق



وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة السلام ثان مفادها قيام ٥ عاطلين باستئجار الشقة محل سكنهم واتخاذها مكانًا لتصنيع وتجهيز مادة الاستروكس المخدر بقصد الاتجار.



تم استهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم حال تواجدهم بالشقة، وعثر بحوزتهم على كمية من الاستروكس المخدر وزنت 2 كيلو جرام و ٥٥ كيس بودره يستخدم فى تصنيع مخدر الاستروكس و بندقية خرطوش عيار 12مم ، وطلقتين من ذات العيار" و ٢ سلاح ابيض " مطواة ، مقص معدني " وكمية من الأكياس الفارغة " معدة للتعبئة " وزنت حوالى 1 كيلو جرام و ٨ هاتف محمول ومبلغ مالى 16 ألف جنيه وسيارة.



واعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع مادة الاستروكس المخدر وترويجها على عملائهم ، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعه والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم والأسلحة المضبوطة بحوزتهم بقصد الدفاع.