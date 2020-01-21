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مرأة

لمرضى السكر.. تعرف على فوائد العصفر الصحية

الثلاثاء 21/يناير/2020 - 06:46 م
صدى البلد
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آلاء حسن
العصفر أحد الأعشاب والتوابل الغنية بقيمتها الغذائية، وسنتعرف على فوائد العصفر وزيته العجيب الذي يتمتع بفوائد صحية.

العُصْفُر أو الجُرْجُوم هو زهرة القرطم المصبوغ هو نبات من الفصيلة النجمية يستعمل لصبغ الأكل وله فوائد طبية ويتم استخدامه في العديد من الوجبات الشهية.

وفي هذا الصدد قال دكتور هدير جميل، استشاري التغذية العلاجية، "العصفر " غني بالعديد من الفيتامينات ويمكن استخدامه في العديد من الوجبات.

وعرضت هدير جميل الفوائد الصحية للعصفر:

- العصفر غني بالنحاس و اوميجا 6.

- مفيد لمرضى الاعصاب والسكري و التصلب اللويحي.

- مفيد كمان للتخفيف من اعراض الدورة الشهرية وتنظيمها.

- عامل مهم لرفع المناعة.

- ويمكن وضعه في شاي و القهوة العربي و القهوة الخضراء.

- زيت العصفر مفيد للبشرة والشعر.
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