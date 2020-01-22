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أخبار البلد

القاهرة 10.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:05 ص
طقس اليوم
طقس اليوم
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نورهان خفاجى
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون هناك أمطار على السواحل الشمالية اليوم، الأربعاء، وتكون على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء والوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة، وشبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سيكون باردا  شمالا معتدل جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط،  مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة غربًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف المتر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى، على مدن ومحافظات مصر:
القاهرة
15/10

الإسكندرية
17/11

بورسعيد
15/10

رفح

15/10

كاترين
11/00

شرم
الشيخ 20/12

بني سويف

17/9

سوهاج
17/8

الأقصر
19/10

أسوان
19/9

الوادي الجديد

19/6

حلايب
20/16

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