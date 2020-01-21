هيئة الأرصاد: استقرار الطقس بداية من السبت المقبل.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم عطا المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن يوم السبت القادم سيكون هناك تحسن ملحوظ في حالة الطقس خصوصا على السواحل الشمالية سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة وسيكون هناك سطوع ملحوظ للشمس وانخفاض في شدة الرياح .

وأضاف"إبراهيم عطا" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناه"ام بي سي مصر"، أن الملاحة في البحر الأبيض المتوسط ستكون مستقرة كما انه يوميا تخف حدة الموجة الباردة عن اليوم الذي قبله.

وأوضح "إبراهيم عطا" أن حالة الجو التي تمر بها البلاد تعتبر أقل كثيرا من البلاد الأوروبية كما أنه يكفي أن تظهر الشمس ساعة واحدة فهي تكفي الي شحن الجسم من الطاقة التي يحتاجها.

وتابع "إبراهيم عطا" أن الشعب يجب أن يكون لديه ثقافة التكيف مع الطقس كما أن الجو البارد امتع في العمل ويساعد على زيادة النشاط والحركة والحيوية .

واستكمل"إبراهيم عطا" أن التغيرات المناخية على مستوى العالم تؤكد أن زيادة نسبة الملوثات والغلاف الجوي وحرق الغابات تؤثر على الجو.