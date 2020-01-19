AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

الأحد 19/يناير/2020 - 12:22 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار غدًا الاثنين، على السواحل الشمالية ومناطق متفرقة من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

ويكون الطقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح أغلبها شمالية شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى البحرين الأحمر والمتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين ثلاثة أمتار وثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى على محافظات مصر :
القاهرة 10/17
الإسكندرية 16/10
بورسعيد 16/10
رفح 15/10
نويبع 20/14
كاترين 11/3
شرم الشيخ 21/15
مرسي علم 20/12
بني سويف 17/8
الاقصر 19/8
الوادي الجديد 19/6
حلايب 22/18
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأرصاد: أمطار خفيفة على سواحل البلاد غدا.. والطقس معتدل على باقي الأنحاء

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

نشاط للرياح واضطراب بالبحر المتوسط.. الأرصاد تصدر بيان بدرجات الحرارة غدا

الأرصاد: عودة درجات الحرارة لمعدلاتها غدا وانحسار الأمطار

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصاحبه أمطار غزيرة ورياح رملية وأتربة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصل لحد الصقيع وأمطار على السواحل

ترشيحاتنا

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

ضعي ملعقة ملح الليمون فى غسالة الملابس وشاهدي ماذا يحدث

أخبار الرياضة ليلا .. التفاحة الفاسدة بالأهلي .. ورطة لاتحاد الكرة .. حوار محمد صلاح

بالأرقام.. عبد الله السعيد يسير عكس آلة الزمن

#العم_ناصر.. بكى لسرقة دراجته وركب سيارة أحدث موديل

ضربة موجعة لـ مانشستر يونايتد قبل مواجهة ليفربول بـ الدوري الإنجليزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مدينة فرنسية على أرض مصرية .. 20 صورة ترصد جمال مدينة بور فؤاد أول نقطة بقارة آسيا

فى زيارة مفاجئة ليلا.. محافظ البحر الأحمر ينقذ طفلة بمستشفى الغردقة

بعد تخفيض سعرها.. عودة bmw الفئة الخامسة 2020 إلى مصر .. تفاصيل