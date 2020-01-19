الأرصاد تكشف عن موعد استقرار الأحوال الجوية

تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، من سقوط الأمطار ونشاط الرياح على عدة مناطق المصاحب أيضا للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.



وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن التوقعات تشير بناءً على آخر مخرجات النماذج العددية الخاصة بالطقس، إلى استمرار هذه الحالة سواءً سقوط للأمطار ما بين الغزيرة والرعدية أحيانًا أو الانخفاض في درجات الحرارة على المدن الساحلية وعلى سيناء وبورسعيد وشمال الدلتا حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير الجاري.



أما محافظات ومدن وسط وجنوب الدلتا ووسط وجنوب سيناء والقاهرة والغردقة ورأس غارب والفيوم وبني سويف، فمن المنتظر أن تستمر فيها هذه الحالة بشكل ما بين الخفيف إلى متوسط الشدة من سقوط للأمطار متوسطة الشدة إلى الخفيفة على مناطق دون الأخرى مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة ومع تقدم ساعات النهار هناك نشاط محدود للرياح على المناطق المكشوفة حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 20 يناير الجاري.



ويحذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة والتى قد تصل لحد الضباب أحيانًا على معظم الطرق اعتبارا من وقت الفجر وحتي الساعات الأولى من الصباح.



ويكون الطقس بصفة عامة مائلا للبرودة على شمال البلاد معتدل الحرارة على جنوبها وعلى جنوب سيناء خلال ساعات النهار يكون شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.