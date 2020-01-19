AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأرصاد تكشف عن موعد استقرار الأحوال الجوية

الأحد 19/يناير/2020 - 10:52 ص
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
تستمر حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، من سقوط الأمطار ونشاط الرياح على عدة مناطق المصاحب أيضا للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة على جميع الأنحاء.

وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إن التوقعات تشير بناءً على آخر مخرجات النماذج العددية الخاصة بالطقس، إلى استمرار هذه الحالة سواءً سقوط للأمطار ما بين الغزيرة والرعدية أحيانًا أو الانخفاض في درجات الحرارة على المدن الساحلية وعلى سيناء وبورسعيد وشمال الدلتا حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 يناير الجاري.

أما محافظات ومدن وسط وجنوب الدلتا ووسط وجنوب سيناء والقاهرة والغردقة ورأس غارب والفيوم وبني سويف، فمن المنتظر أن تستمر فيها هذه الحالة بشكل ما بين الخفيف إلى متوسط الشدة من سقوط للأمطار متوسطة الشدة إلى الخفيفة على مناطق دون الأخرى مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة ومع تقدم ساعات النهار هناك نشاط محدود للرياح على المناطق المكشوفة حتى يوم الاثنين المقبل الموافق 20 يناير الجاري.

ويحذر خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من الشبورة المائية الكثيفة والتى قد تصل لحد الضباب أحيانًا على معظم الطرق اعتبارا من وقت الفجر وحتي الساعات الأولى من الصباح.

ويكون الطقس بصفة عامة مائلا للبرودة على شمال البلاد معتدل الحرارة على جنوبها وعلى جنوب سيناء خلال ساعات النهار يكون شديد البرودة ليلا على جميع الأنحاء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط أمطار..الأرصاد: موجة عدم استقرار تضرب البلاد ابتداء من الأربعاء

للقاهرة نصيب من الأمطار.. موجة جديدة من عدم الاستقرار تضرب البلاد ابتداء من الغد.. أمطار غزيرة تصل حد السيول على بعض المناطق

تبدأ مساء اليوم وحتى الجمعة.. الأرصاد تحذر: موجة غير مستقرة على البلاد

انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد: ارتدوا الملابس الشتوية من الجمعة

حذرت المصريين من موجة برد قارصة..الأرصاد: طقس غدٍ غير مستقر .. ارتدوا الملابس الشتوية وابتعدوا عن هذه الأماكن

تساقط كثيف للأمطار على القاهرة والجيزة.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

عميل للمخابرات الأمريكية.. القبض على متورط في اغتيال سليماني والمهندس بـ العراق

الأهلي مخوف الجميع .. طولان : لا نية للاستغناء عن أسامة جلال

مصطفى يونس: غير منطقي شراء لاعبين بنصف مليار للفوز بدوري مكافأته مليون جنيه

أمريكي محظوظ.. اشترى كنبة مستعملة فعثر بداخلها على كنز

بعد تراجع المبيعات .. عروض بقيمة 14 ألف جنيه على هوندا سيفيك 2020 honda civic

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات جيب جراند شيروكي jeep grand cherokee 2020 .. صور

بعد تراجع المبيعات .. عروض بقيمة 14 ألف جنيه على هوندا سيفيك 2020 honda civic

كنيسة في مغارة .. دير سمعان خراز بالمقطم ضمن الأجمل في العالم .. شاهد