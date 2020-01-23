وزير التعليم يفتتح مؤتمر تعزيز التعلم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا .. 13 فبراير

تنطلق يوم 13 فبراير 2020 فعاليات مؤتمر تعزيز التعلم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا : خلق فرص للتعاون الإقليمي ، والمقرر انعقاده على مدار يومي 13 و 14 فبراير 2020 .

يفتتح المؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.





ومن المقرر أن يقدم البنك الدولي أثناء فعاليات المؤتمر هدفا تعليميا جديدا يتحقق عام 2030 ، و يتمثل في تقليل نسبة الذين لا يستطيعون قراءة القصص البسيطة وفهمها من الأطفال البالغين من العمر 10 أعوام.





ويجمع المؤتمر العديد من وزراء التعليم من مختلف بلدان الشرق الاوسط وافريقيا وغيرهم من المهتمين بمجال التعليم .





سيوفر المؤتمر فرصة لعرض آراء البلدان المشاركة ومقترحاتهم حول الاصلاحات المبتكرة التي تعمل على تسريع التعلم للجميع ، وتعزيز التعاون بين البلدان المشاركة في مجال التعليم .





وتعرض مصر رؤيتها في مجال التحول التعليمي والنتائج التي توصلت لها ، كمثال على التقدم السريع نحو مستقبل التعلم.