AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم يفتتح مؤتمر تعزيز التعلم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا .. 13 فبراير

الخميس 23/يناير/2020 - 06:44 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
تنطلق يوم 13 فبراير 2020 فعاليات مؤتمر تعزيز التعلم في الشرق الأوسط وقارة أفريقيا : خلق فرص للتعاون الإقليمي ، والمقرر انعقاده على مدار يومي 13 و 14 فبراير 2020 .

يفتتح المؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، والدكتور فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

ومن المقرر أن يقدم البنك الدولي أثناء فعاليات المؤتمر هدفا تعليميا جديدا يتحقق عام 2030 ، و يتمثل في تقليل نسبة الذين لا يستطيعون قراءة القصص البسيطة وفهمها من الأطفال البالغين من العمر 10 أعوام.

ويجمع المؤتمر العديد من وزراء التعليم من مختلف بلدان الشرق الاوسط وافريقيا وغيرهم من المهتمين بمجال التعليم .

سيوفر المؤتمر فرصة لعرض آراء البلدان المشاركة ومقترحاتهم حول الاصلاحات المبتكرة التي تعمل على تسريع التعلم للجميع ، وتعزيز التعاون بين البلدان المشاركة في مجال التعليم .

وتعرض مصر رؤيتها في مجال التحول التعليمي والنتائج التي توصلت لها ، كمثال على التقدم السريع نحو مستقبل التعلم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فريد بلحاج: النزاعات تمنع الخدمات وتعرقل التنمية بأفريقيا .. فيديو

انطلاق School hub أكبر معرض تعليمي في الشرق الأوسط.. 17 يناير

متحدث البرلمان: مشاركة السيسي في قمة لندن حققت مكاسب متعددة

عمرو عبدالرازق: قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية ناجحة وستحقق أهدافها لصالح القاهرة ولندن

وزير التعليم: وضع مناهج لطلاب مدارس التربية الفكرية بالتعاون مع اليونسيف

ترشيحاتنا

محمد صلاح يدفع أسطورة ليفربول إلى الجنون بسبب أدائه

الإيكونوميست البريطانية توجه صفعة قوية لـ أردوغان

رسمياً.. الأهلي يستعير محمد ناصر مدافع سيراميكا كليوباترا

إحنا مش هانخلص.. نجل الشهيد وائل طاحون يوجه رسالة لـ الإرهاب

وليد أزارو مهدد بالغياب عن أول مشاركاته بـ الدوري السعودي

عودة الحارس الأمين.. مفاجأة سارة لجمهور الزمالك بشأن القائمة الأفريقية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوتوشوب واللا خست؟.. نجوى كرم تثير الجدل بفقدان وزنها

زيادة القدرة الجنسية وعلاج لـ البواسير..فوائد تناول الكبدة الجملي

شاب يعثر على آلاف الدولارات على الرصيف بالصدفة.. ورد فعله مفاجأة.. شاهد ما حدث