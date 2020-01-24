شاهد.. الأمير تشارلز يهين نائب ترامب في إسرائيل

أثار موقف ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، تجاه نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، خلال فعاليات ذكرى تحرير معسكر "أوشفيتز" في إسرائيل، جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهر مقطع فيديو، الأمير تشارلز وهو يتجاوز بينس وزوجته، اللذين وقفا لمصافحته خلال الاحتفال، الذي أقيم أمس في إسرائيل، بينما ربت بينس على كتف الأمير بعد مروره.

ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الموقف بـ"المحرج" بالنسبة إلى نائب الرئيس الأمريكي، فيما ربط آخرون موقف الأمير البريطاني، بمهاجمة الإدارة الأمريكية للناشطة البيئية جريتا تنبرج.

من جهة أخرى، تحدث ناشطون آخرون عن أن الأمير البريطاني وبينس إلتقيا في وقت سابق من الاحتفال، ما دفع بتشارلز إلى عدم مصافحته مجددا.

المتحدثة الصحفية باسم بينس، كاتي والدمان، قالت إن الرجلين تحدثا "قبل الدخول إلى قاعة الاحتفال" وبعد تصريحات بنس كذلك، وأضافت أنه "ليس صحيحا" أن تشارلز قد سخر من بينس والسيدة الثانية كارين بعدم مصافحتهما.