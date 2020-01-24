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فن

شاهد.. كواليس فيلم بنات ثانوي

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:08 م
بنات ثانوي
بنات ثانوي
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آيه عاطف
نشرت جميلة عوض، صور من كواليس فيلمها الأخير "بنات ثانوي"، تجمعها بإبطال العمل، من خلال حسابها الرسمي على "الأنستجرام".

وقالت جميلة عوض، لـ "صدى البلد": كواليس العمل كانت لذيذة جدًا، كنا ننتهي من البروفات الخاصة بالعمل ونذهب لتناول الآيس كريم سويًا، أو نذهب إلى منزل أحد منا كي نشاهد التليفزيون".

وأضافت:  "من الممكن أن نذهب إلى أي مطعم، خاصة أن هذه المرة الأولى التي أتعرض فيها لعمل فني أغلب فريقه في سني، كانت هنالك دائمًا روح مختلفة".

"بنات ثانوي" بطولة محمد الشرنوبي، وجميلة عوض، وهنادي مهنا، ومي الغيطي، وهدي المفتي، ومايان السيد، ومحمد مهران، وتامر هاشم، وتأليف أيمن سلامة، ومن إخراج محمود كامل، وإنتاج أحمد السبكي.
شاهد.. كواليس فيلم بنات ثانوي
شاهد.. كواليس فيلم بنات ثانوي
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