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فن

بعد أول جلسة محاكمة.. نانسي عجرم تتجاهل الهجوم على زوجها فادي الهاشم

السبت 25/يناير/2020 - 02:45 ص
نانسي عجرم وزوجها
نانسي عجرم وزوجها
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شروق ابراهيم

تواصل الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تجاهل الهجوم على زوجها فادي الهاشم بعد خضوعه لاول جلسة محاكمة في قضية قتله للسوري محمد حسن الموسى،بنشر تعريدة بحسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر.


وكتبت نانسي عجرم :" تصبحون على الحب".


من جهة أخرى، نشرت رهاب بيطار، محامية عائلة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الشهير إعلاميًا بـ (قتيل فيلا نانسي عجرم)، أحدث تطورات القضية، وما أسفرت عنه التحقيقات أمس الخميس مع فادي الهاشم زوج الفنانة اللبنانية.

وكتبت رهاب بيطار، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: «خضع #فادي_الهاشم لجلسة مطولة أمام قاضي التحقيق الأول، وتبين من خلال داتا الاتصالات وجود عدة اتصالات بين رقم القتيل #محمد_موسى ورقم الهاتف الثابت بعيادة الدكتور فادي منها مكالمة مدتها 4،32 دقيقة.

وتقدم فادي الهاشم بطلب رفع السفر وتم رد الطلب».

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