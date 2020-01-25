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أخبار العالم

إعلان صفقة القرن خلال ساعات.. تعرف على سبب نشر الخطة في الوقت الحالي

السبت 25/يناير/2020 - 09:23 ص
إعلان صفقة القرن
إعلان صفقة القرن خلال ساعات
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سمر صالح

ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم السبت أن نائب الرئيس الأمريكي "مايك بنس"، يخطف الأضواء بدعوة زعيمي أكبر حزبين سياسيين في إسرائيل، "بنيامين نتنياهو وبيني جانتس"، للبيت الأبيض الأمريكي، للاطلاع على آخر التطورات فيما يتعلق بما يسمى خطة السلام الأمريكية صفقة القرن.

 

وقال الإعلام العبري، إنه بعدما تأكد نشر تفاصيل صفقة القرن قبل الانتخابات الإسرائيلية بخمسة أسابيع، بدأت تشتعل فوضى سياسية في إسرائيل.

 

واعتبر الكاتب والصحفي السياسي الإسرائيلي "ناحوم بارنياع"، أن توقيت نشر "صفقة القرن"، هو مرساة النجاة لـ"نتنياهو".

 

وتابع "ناحوم" في مقال نشره عبر صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية" تحت عنوان "صفقة نتنياهو للقرن"، من الواضح أن نتنياهو يريد الصفقة، فالأحداث في واشنطن ستشتت الانتباه عن مناقشات الكنيست حول الحصانة بسعادة غامرة.

 

وأشار المحلل الإسرائيلي، الى أنه في حال ذهب "جانتس" إلى واشنطن، فسيكون ذلك احتفالًا بين ترامب ونتنياهو، ولكن إذا فعل العكس فسوف يشعران بالحرج ويفقد "نتنياهو" الأصوات.

 

وحذر "ناحوم" من أن نشر الصفقة قبل الانتخابات، سيغير بشكل أساسي المقاربة التي كانت مقبولة لجميع الحكومات الإسرائيلية، اليمين واليسار حول مبادرات التسوية الأمريكية.

 

من جانب آخر اعتبر عدد من المحللين والمختصين في الشأن الإسرائيلي، أن تلاعب الولايات المتحدة الأمريكية في موعد نشر خطة "صفقة القرن"، هو تدخل أمريكي في الانتخابات الإسرائيلية.

 

مشيرين في ذلك إلى أن نشرها قبل الانتخابات الإسرائيلية بخمسة أسابيع، سيعزز مكانة نتنياهو أمام خصومة السياسيين، وسيزيد من فرصته لكسب مزيد من الأصوات ويتمحور حول ثلاثة حقائق أولهما هو التدخل الأمريكي الفج في الانتخابات الإسرائيلية لصالح اليمين المتطرف.

 

ويتمثل المحور الثانية بتغييب كامل للفلسطينيين أصحاب القضية؛ وثالثا محاولة لفرض الصفقة على الأرض؛ وعلى المتضرر من ذلك تحضير بيانات الشجب والاستنكار.

 

وتشهد إسرائيل حالة من الترقب الحذر، والانتظار بشغف لما ستؤول إليه الأحداث خلال الأسبوع القادم فيما يخص "صفقة القرن".

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