وشهد شاهد من أهلها.. تلفزيون إسرائيل: صفقة القرن اتفاق بين ترامب ونتنياهو وجانتس دون العرب

ذكر تلفزيون إسرائيل، أنّ صفقة القرن أو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي صفقة بين بنيامين نتنياهو وبيني جانتس وكأن العرب غير موجودين فيها.

وقال التلفزيون في تقرير له إن بيني جانتس زعيم حزب "كاحوال لافان" سيرفض دعوة ترامب لواشنطن بشأن صفقة القرن، لأن نتنياهو سيأخذ الأجواء هناك وستكون الأمور لصالح دعم نتنياهو.

وأشار إلى أنّ إعلان ترامب الصفقة قد يكون يوم الثلاثاء لإنقاذ نتنياهو من رفع الحصانة عنه

المحلل الإسرائيلي "ايهود يعاري" اعتبر أنه من الحكمة أن توافق اسرائيل على الصفقة وأن لا تبدأ بتنفيذها فورا.

وأضاف أنّ "الرئيس أبو مازن لا يستطيع تنظيم تظاهرات ضد إسرائيل ومع ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي الاستنفار والتأهب تحسبا من فتح، ولا يوجد فلسطيني الآن يقبل بصفقة ترامب ويهددوننا بالتحطم بين يدينا".

من جانبه المحلل العسكري الإسرائيلي "روني دانييل" يرى أنّ ترامب يتدخل في الانتخابات الإسرائيلية لصالح نتنياهو ضد بيني جانتس ، وأنه آن الأوان أن يخرج أحد ويقول له "كف يدك عنا ولا تتدخل بانتخاباتنا".

وتابع يقول: "لا يستطيع ابو مازن القيام بانتفاضة مسلحة أو شعبية ولو أوقف ابو مازن التنسيق الأمني كما يهدد كل مرة؛ فان إسرائيل حينها ستضطر لإدخال الجيش من أجل ادخال الكتائب العسكرية للضفة بشكل غير مسبوق".

أما الصحفي الإسرائيلي في القناة 12 العبرية أوهاد بن حمو فيرى أنّ "لا أحد في رام الله يهدد بانتفاضة ولكنهم قد يقررون وقف التنسيق الأمني وهذه ليست اول مرة يهددون بذلك".

وذكرت "رينا متسليح" محررة الشؤون الحزبية: "هذه ليست صفقة سلام وانما هدية من ترامب لنتنياهو شخصيا".

وبحسب تقرير التلفزيون الإسرائيلي فإن المحللين الاسرائيليين أجمعوا أن وقف السلطة للتنسيق الأمني هو لعب بالنار وبعدها ستنهار الأمور ولا أحد يمكن أن يعرف كيف ستنتهي، وأن الهدف الآن عند الجيش والأمن الاسرائيلي إقناع السلطة عدم وقف التنسيق الأمني، ويعتبرون أن تدخل ترامب الفجائي قد يقلب الأمور رأسا على عقب.