AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضباط الشرطة بالفيوم يوزعون الورود والشوكولاتة على المواطنين.. صور

السبت 25/يناير/2020 - 04:37 م
صدى البلد
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

قام ضباط شرطة مرور الفيوم برئاسة العميد أسامه غريب بتوزيع الحلوى والشوكولاته والورود على المواطنين، اليوم  أثناء مرورهم بالشارع، بمناسبة عيد الشرطة، وذلك بناء على توجيهات اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم إلى ضباط الشرطة والمرور بالنزول في الشوارع والميادين داخل أنحاء المحافظة احتفالا بعيد الشرطه المصرية الـ ٦٨.


وقام  العقيد طه عبدالتواب وكيل إدارة مرور الفيوم والنقيب محمود عبد التواب وعدد من رجال الشرطة، بتقديم  الشوكولاتة للمواطنين أثناء مرورهم بمنطقة وسط المحافظة.


وأعرب  أبناء المحافظة من المواطنين عن سعادتهم بما قام به ضابط الشرطة، وقدموا التهنئة للضباط في عيدهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شباب مستقبل وطن في الغربية يوزعون الحلوى والورود على الكنائس

شرطة ميناء الإسكندرية يوزعون الورود والهدايا على المواطنين احتفالا بعيد الشرطة

ترشيحاتنا

الكشف عن مدة غياب ساديو ماني

انخفاض أسعار دفسك dfsk الصينية 23 ألف جنيه.. صور

دولة جديدة تعلن اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا

أهم الأخبار.. تحذيرات من طقس الغد.. فيروس كورونا ينتقل لهذه الدولة.. وتطور خطير في قضية فيلا نانسي عجرم

رفض تحرير محضر.. تفاصيل ضرب حكم فى دورى المظاليم.. صور

عاجل.. مصادر طبية عراقية: مقتل 3 متظاهرين بالرصاص الحي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاي تلبسي كده في الجو ده.. سلمى أبو ضيف بالشورت في عز الشتا.. شاهد

ببوت فضي وفستان قصير.. ساندي بإطلالة جريئة

ضباط الشرطة بالفيوم يوزعون الورود والشوكولاتة على المواطنين.. صور