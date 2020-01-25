ضباط الشرطة بالفيوم يوزعون الورود والشوكولاتة على المواطنين.. صور

قام ضباط شرطة مرور الفيوم برئاسة العميد أسامه غريب بتوزيع الحلوى والشوكولاته والورود على المواطنين، اليوم أثناء مرورهم بالشارع، بمناسبة عيد الشرطة، وذلك بناء على توجيهات اللواء عادل الطحلاوي مدير أمن الفيوم إلى ضباط الشرطة والمرور بالنزول في الشوارع والميادين داخل أنحاء المحافظة احتفالا بعيد الشرطه المصرية الـ ٦٨.





وقام العقيد طه عبدالتواب وكيل إدارة مرور الفيوم والنقيب محمود عبد التواب وعدد من رجال الشرطة، بتقديم الشوكولاتة للمواطنين أثناء مرورهم بمنطقة وسط المحافظة.





وأعرب أبناء المحافظة من المواطنين عن سعادتهم بما قام به ضابط الشرطة، وقدموا التهنئة للضباط في عيدهم.