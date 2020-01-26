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مرأة

إزاي تاخدي حقك.. حقوق الزوجة وأطفالها بعد الطلاق بالقانون

الأحد 26/يناير/2020 - 11:31 م
حقوق الزوجة واطفالها
حقوق الزوجة واطفالها بعد الطلاق بالقانون
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ريهام قدري
أصبحت قضايا الطلاق هي الأكثر انتشارا خلال الفترة الأخيرة، وكثيرا من السيدات لن تتعرف علي حقوقها بعد الطلاق ولذلك قدم المستشار القانوني جمال الغزالي حقوق الزوجة بعد الطلاق من الزوج.

1.إذا طلق الزوج زوجته و تبين أنه متعسف في إيقاع الطلاق فقد ألزم القانون الزوج بتعويض الزوجة عن الطلاق التعسفي

2.حق الزوجة في نفقة العدة لمدة ثلاثة أشهر

3.حق الزوجة المطلقة في استيفاء المهر المؤجل مقومًا بالذهب

4.حق الزوجة المطلقة في السكنى وهو حق السكن في منزل الزوجية بعد وقوع الطلاق لمدة ثلاث سنوات بعد الطلاق

5.حق الزوجة في حضانة الأطفال ونفقة الأطفال نفقة مستمرة

6.حق الزوجة في الاثاث المجهز لها أثناء الزواج


أما  عن حقوق الأطفال

١-نفقة الطفل الشهرية،لابد من تحديد قيمتها وطريقة دفعها وبشكل مسبق تجنبا للخلاف حول قيمتها فى المستقبل .

٢-مسكن الزوجة وهل ستظل الأم به أم سيتم التنازل عنه وستأخذ الأم إيجار سكن.

٣-مصاريف تعليم الأطفال وهل التعليم خاص أم حكومي أم قومي.

٤-مصاريف علاج الطفل وطريقة تحصيلها من الأب حتى لا يحصل صدام بينهم فى المستقبل.

كما يجب ان تكون اجراءات الطلاق فى مصر المأذون الشرعى ويتم تحضير هذا العقد ويتم الطلاق وتوقيع العقد.

كيف يكون عقد الاتفاق ملزم للطرفين كإجراء من إجراءات الطلاق فى مصر

يتم توثيق العقد فى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة وحتى لو امتنع طرف من الأطراف توثيق العقد يتم رفع دعوى بإلزامه بالعقد وينفذ العقد .
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