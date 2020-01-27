الدولار يتهاوى .. اعرف أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 27-1-2020

سعر

اليوم الاثنين 27-1-2020 ،

الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى ومصر، سجلت انخفاضا نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل

أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي

15.73

جنيها للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي

15.77

، و سنتعرف فيما يلي على

اليوم الاثنين 27-1-2020 وأسعار

الأجنبية في البنوك.

جنيه