الدولار يتهاوى .. اعرف أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 27-1-2020
الإثنين 27/يناير/2020 - 06:54 ص
اسعار العملات
سعر الدولار اليوم الاثنين 27-1-2020 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى ومصر، سجلت انخفاضا نسبيا أمام الجنيه في مستهل التعاملات، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.73
جنيه جنيها للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي 15.77 ، و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 27-1-2020 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.
سعر الدولار اليوم الاثنين 27-1-2020 في البنوكسعر الدولار والعملات الأجنبيةفطبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك ، وجاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :سعر الدولار الأمريكيسجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء :
15.73 ، وبيع : 15.83سعر اليوروبينما سجل سعر اليورو اليوم الاثنين شراء
: 17.34
وبيع : 17.46سعر الجنيه الاسترلينيأما سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 20.58 وبيع : 20.70سعر الفرنك السويسرىوسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين شراء : 16.19 وبيع : 16.30سعر الـ 100 الين اليابانىأما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.40 وبيع : 14.49سعر الريال السعودىأما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل شراء : 4.19 وبيع : 4.22سعر الدينار الكويتىبينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين شراء : 51.79 بيع : 52.15سعر الدرهم الإماراتىوسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.28 ، وبيع : 4.31سعر اليوان الصينيوسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.26 وبيع : 2.28سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهليسجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.75 ، وبيع : 15.85سعر الريال السعودي في البنك الأهليسجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء : 4.18 ، وبيع : 4.22سعر الدولار في بنك مصرسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 27-1-2020 شراء : 15.75 ، وبيع: 15.85سعر الريال السعودي في بنك مصرسجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر شراء : 4.18 ، وبيع : 4.22