نجمة سناب شات.. سعودية تحتفل بطلاقها مرتدية فستان فرح .. فيديو

أميرة الناصر نجمة سعودية شهيرة عبر تطبيق سناب شات، تصدرت اليوم الاثنين تريند جوجل وموقع التغريدات تويتر، بعد احتفالها بطلاقها من زوجها وحبيبها السابق، حيث ظهرت بفستان ابيض صممته خصيصًا لارتدائه في ذكرى زواجها، إلا أنها ارتدته احتفالًا بطلاقها.





وكشفت أميرة نصار عبر مقطع تداوله رواد موقع " تويتر"، أنها ارتدت هذا الفستان الذي فصله المصمم عبد الله المعروف في حفر الباطن لتحتفل به في ذكرى زواجها من حبها "مشعل"، إلا أنها قررت ارتداءه في حفل طلاقها.





وقالت أميرة الناصر خلال المقطع المصور، انها تعمدت ارتداء الفستان الأبيض لتثبت لنفسها ولكل مطلقة أن الحياة لا تقف على أي شخص مهما كان غاليًا، وأنه يجب اعتبار هذا الشخص ميتًا بعد طلاقها. وأوضحت أنها لا تريد رؤية طليقها لا في الدنيا ولا في الآخرة، لافتة إلى أنها ستتجاوز تلك المرحلة وستستقل سيارتها وتسير في الشارع بشكل طبيعي.





والجدير بالذكر أن أميرة الناصر هي إحدى المواطنات المشهورات عبر تطبيق سناب شات، حيث تتفاعل مع الجمهور والمتابعين من خلال بث فيديوهات مباشرة، عن قصة حبها لزوجها السابق حتى حفل الزواج، لكنها صدمت جمهورها في يناير 2020 بخبر طلاقها .لتتصدر تريند جوجل وتويتر