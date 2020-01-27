AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

نجمة سناب شات.. سعودية تحتفل بطلاقها مرتدية فستان فرح .. فيديو

الإثنين 27/يناير/2020 - 06:48 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

أميرة الناصر نجمة سعودية شهيرة عبر تطبيق سناب شات، تصدرت اليوم الاثنين تريند جوجل وموقع التغريدات تويتر، بعد احتفالها بطلاقها من زوجها وحبيبها السابق، حيث ظهرت بفستان ابيض صممته خصيصًا لارتدائه في ذكرى زواجها، إلا أنها ارتدته احتفالًا بطلاقها. 


وكشفت أميرة نصار عبر مقطع تداوله رواد موقع " تويتر"، أنها ارتدت هذا الفستان الذي فصله المصمم عبد الله المعروف في حفر الباطن لتحتفل به في ذكرى زواجها من حبها "مشعل"، إلا أنها قررت ارتداءه في حفل طلاقها.  


وقالت أميرة الناصر خلال المقطع المصور، انها تعمدت ارتداء الفستان الأبيض لتثبت لنفسها ولكل مطلقة أن الحياة لا تقف على أي شخص مهما كان غاليًا، وأنه يجب اعتبار هذا الشخص ميتًا بعد طلاقها. وأوضحت أنها لا تريد رؤية طليقها لا في الدنيا ولا في الآخرة، لافتة إلى أنها ستتجاوز تلك المرحلة وستستقل سيارتها وتسير في الشارع بشكل طبيعي.


والجدير بالذكر أن أميرة الناصر هي إحدى المواطنات المشهورات عبر تطبيق  سناب شات، حيث تتفاعل مع الجمهور والمتابعين من خلال بث فيديوهات مباشرة، عن قصة حبها لزوجها السابق حتى حفل الزواج، لكنها صدمت جمهورها في يناير 2020 بخبر طلاقها .لتتصدر تريند  جوجل وتويتر 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنا الأولى.. رانيا يوسف ترد على تقليدها فستان ياسمين عبد العزيز

بالأحمر الناري وحذاء غريب .. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار

رانيا يوسف وأنغام بنفس الفستان.. من الأجمل ؟

3 نجمات تألقن بالأحمر في يومين.. من الأجمل؟

فساتين زواج خطفت القلوب على مر العصور.. حكاية أولها في القرن التاسع عشر للملكة فيكتوريا.. و تعرف على 7 شهيرة استحوذت على السوشيال ميديا عام 2019

أنا الأول | هجوم على رانيا يوسف بسبب فستان ياسمين عبد العزيز .. اعرف الحقيقة

ترشيحاتنا

الكاف يحسم جدل تعيين جاساما حكمًا لمباراة الأهلى والهلال السوداني

10 تصريحات مثيرة لـ زينة عن أحمد عز: تزوجنا عن حب فى 2012 ورفض يطلقني فخلعته

نجمة سناب شات.. سعودية تحتفل بطلاقها مرتدية فستان فرح .. فيديو

حلم كبير.. كهربا يشعل السوشيال ميديا بتغريدة مثيرة في أحدث ظهور له.. شاهد

القومية للزلازل تكشف حقيقة تعرض القاهرة لهزة أرضية

لقطة للتاريخ .. شهود يروون قصة إنقاذ الأب لابنه من تحت عجلات القطار: بكينا جميعا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب تافه.. زبون يصاب بنوبة غضب ويلحق أضرارا جسيمة بمحل تجاري.. تفاصيل

فوتو سيشن ببلاش .. اتصور ووثق زيارتك لمعرض الكتاب بعدسات مصورين محترفين

بـ بنطلون ليجن.. هنا الزاهد بإطلالة رياضية