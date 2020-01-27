معرض الكتاب .. 150 ألف جنيه حجم مبيعات الأعلى للشئون الإسلامية

شهد اليوم الخامس لمعرض الكتاب الدولي الحادي والخمسين بالقاهرة اليوم الاثنين ، إقبالًا كثيفًا على إصدارات وزارة الأوقاف ، والمبيعات تقارب 150 ألف جنيه ، بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية، وثقة الجميع في إصدارات وزارة الأوقاف .





وذلك في إطار الدور التنويري والتثقيفي لوزارة الأوقاف ، وفي ضوء نشر الفكر الوسطي المستنير ، ومواجهة الفكر المتطرف ، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة .





ويعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن مجموعة مفاجآت لزوار جناحه بالمعرض الدولي للكتاب الحادي والخمسين بالقاهرة بصالة (4) .



