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أخبار البلد

معرض الكتاب .. 150 ألف جنيه حجم مبيعات الأعلى للشئون الإسلامية

الإثنين 27/يناير/2020 - 09:41 م
جانب من الاقبال الجماهيري
جانب من الاقبال الجماهيري
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عبد الرحمن محمد
شهد اليوم الخامس لمعرض الكتاب الدولي الحادي والخمسين بالقاهرة اليوم الاثنين ، إقبالًا كثيفًا على إصدارات وزارة الأوقاف ، والمبيعات تقارب 150 ألف جنيه ، بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية، وثقة الجميع في إصدارات وزارة الأوقاف .

وذلك في إطار الدور التنويري والتثقيفي لوزارة الأوقاف ، وفي ضوء نشر الفكر الوسطي المستنير ، ومواجهة الفكر المتطرف ، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة .

ويعلن  المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن مجموعة مفاجآت لزوار جناحه بالمعرض الدولي للكتاب الحادي والخمسين بالقاهرة بصالة (4) .

أولًا : موسوعة الخطب العصرية سبعة أجزاء (فقط 100 جنيه) .
ثانيًا : شنطة الإمام (عشرون)كتابًا عصريًّا (فقط 100 جنيه) .
ثالثًا : شنطة إصدارات المجلس (عشرون) كتابًا (فقط 50 جنيه) .
إضافة إلى الهدايا التالية :
* خصم 25% على جميع المطبوعات والإصدارات .
* صرف المصحف المجود (60شريطًا) مسجلًا لكبار القراء لكل من يشتري بــ150 جنيهًا فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ .
* صرف CD أو DVD لكل من يشتري بــ 50 جنيهًا فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ .
* خصم 50% على جميع الإصدارات الإلكترونية .
* مجلات مجانية لجميع المشترين لحين نفاذ الكمية .
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