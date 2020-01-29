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أخبار البلد

فيروس كورونا .. الصحة تؤكد عدم رصد أي حالات مشتبه بإصابتها بالفيروس المستجد في مصر

الأربعاء 29/يناير/2020 - 06:55 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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صدى البلد
أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد "ncov- 2019" في مصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزارة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية لمنع دخول الفيروس إلى البلاد، مؤكدًا تأهب جميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول المختلفة للبلاد "الجوية، البحرية، البرية"، ومناظرة جميع الوافدين من المناطق التي ظهر بها المرض والعزل الفوري في حال رصد أي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض.

بالإضافة إلى مناظرة مسافري "الترانزيت" بالمطارات وتوقيع الكشف الطبي عليهم وقياس درجات الحرارة ضمن الإجراءات الوقائية وخطة التأمين الطبي التي وضعتها الوزارة، كما يتم متابعة درجات حرارة كل العاملين بالمطار المتعاملين مع المسافرين، والكشف عليهم بشكل دوري.

وأشار مجاهد إلى أنه يتم تحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم على وسيلة نقل من دولة الصين أو الدول التي ظهرت بها إصابات، مع كتابة البيانات كاملة ويتم تسجيلها على برنامج القادمين من الخارج على الفور وإخطار الإدارة العامة للحجر الصحي ومديريات الشئون الصحية التابع لها محل الإقامة لمراقبتهم صحيًا لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول، مضيفًا أنه تم تعميم منشور على جميع المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، يتضمن تعريف الحالات والتعامل معها، والإجراءات الوقائية لمقدمي الخدمات الطبية.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان كانت قد وضعت خطة تأمين طبي احترازية للتصدي لفيروس كورونا المستجد "ncov- 2019" ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، وإصابة عدد من الأشخاص به بدولة الصين وبعض الدول الأخرى.
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