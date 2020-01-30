حياة سيد قطب.. عبد الفتاح إسماعيل وعلاقته بـ تمويل وتسليح الفصائل الإخوانية

عرضت قناة "دي إم سي"، الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي الذي يعرض قصة حياة سيد قطب، القيادي البارز بجماعة الإخوان الإرهابية، ويتناول اعترافات سيد قطب عن " تنظيم 1965" التي ألقت الضوء على القيادي الإخواني عبدالفتاح إسماعيل .





وقال عمرو فاروق، باحث في شؤون الإسلام السياسي تعقيبا على الفيلم الوثائقي، إن القيادي الإخواني عبدالفتاح إسماعيل جمع بيده خيوط تمويل وتسليح الفصائل الإخوانية المتناثرة طيلة الحقبة الماضية، ووضع كل شيء تحت إمرة قطب وتصرفه.



