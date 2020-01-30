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تعليم

للتعرف على مراحل التنقية.. طلاب هندسة بنها في زيارة لشركة مياه القليوبية.. صور

الخميس 30/يناير/2020 - 01:07 م
طلاب هندسة بنها
طلاب هندسة بنها
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إبراهيم الهوارى

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب بالقليوبية، ان الشركة استقبلت وفدا من طلاب كلية الهندسة جامعة بنها وفقا لـ بروتوكول التعاون بين الجامعة والشركة وتم عمل زيارة ميدانية قام بها الطلاب لمحطة مياه بنها المرشحة.

وبدأت الزيارة بتفقد قطاع المعامل حيث تم تقديم عرض يوضح آلية رفع العينات المياه بكل مرحلة وأهم المشاكل التى تواجه عملية التنقية، وكذا مراحل إضافة الكلور والشبه، كما تم عمل جولة للطلاب بمروقات ومرشحات المحطة مع تقديم عرض تفصيلي من قبل المختصين بكافة مراحل التنقية.

وأبدى الطلاب إعجابهم بهذا الصرح الخدمى وأثار الفضول فى توجيه المزيد من الأسئلة للتعرف على تلك المنظومة.

وأكد رئيس الشركة أهمية تلك الزيارات والتي تأتى في إطار تفعيل خطة التوعية التثقيفية بالشركة، وتهدف إلى استقطاب سفراء جدد يجمعون بين سلوكيات استخدام المياه الصحيحة، ودعاة يرتقون بثقافة ترشيد استهلاك المياه وأهمية الحفاظ عليها.

يذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية قد أعلنت عن انطلاق تطبيق الهواتف الذكية (نسخة الأيفون والأندرويد) لعملائها باللغتين العربية والإنجليزية ويشتمل التطبيق على العديد من المميزات والخدمات الإلكترونية التي  تهدف لتحسين التواصل بين المواطنين مستخدمى التطبيق والشركة.

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