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حوادث

بالأسماء.. دفن ضحايا لقمة العيش في الجيزة.. والتحريات: اختناق بـ نيران تدفئة

الجمعة 31/يناير/2020 - 06:05 م
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن 5 جثث لعمال لقوا مصرعهم خنقا داخل شقة بعقار بمدينة أكتوبر، وذلك عقب صدور تقرير الطب الشرعي.

وشرحت التحقيقات أن الضحايا هم الشقيقان عمر سعد فايز، بخيت سعد فايز، حاتم فيض، وحمدى بدوي، ومحمد الماسخ.

فيما كشفت تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل وفاة 5 عمال نظافة بينهم شقيقان داخل شقة بأحد عقارات مدينة 6 أكتوبر.


وتبين من التحقيقات الأولية، أن الخمسة عمال بينهم شقيقان من مدينة جهينة بمحافظة سوهاج ويعملون في مدينة 6 أكتوبر، اعتادوا العودة مساء للمبيت في إحدى الشقق السكنية.

وكشفت التحقيقات، أن العمال عادوا يوم الحادث الى غرفة محكمة الغلق اعتادوا المبيت بها، ودخلوا إليها ثم قاموا بإشعال نيران للتدفئة وخلدوا الى النوم، وبعد ساعات امتصت النيران كل الاكسجين، وأصيبوا جميعا بالاختناق.

وتبين من المعاينة الأولية لمفتش الصحة ان الوفاة سببها اسفكسيا الاختناق بدون اي اصابات ظاهرية اخرى، وانه لا شبهة جنائية في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، كشفت ملابسات العثور على 5 جثث لعمال في شقة بمدينة 6 أكتوبر.

البداية عندما تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بالعثور على 5 جثث لعمال داخل شقة بأحد العقارات تحت الإنشاء بمدينة 6 أكتوبر.

وشكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث بقيادة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية لكشف ملابسات العثور على الجثث.

وتبين من التحريات التى أجريت بإشراف العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أن العمال قاموا بإشعال النيران للتدفئة داخل شقة بأحد العقارات المتواجدة "تحت الإنشاء"، وأثناء نومهم اختنقوا بأول أكسيد الكربون و توفوا إثر ذلك.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
بالأسماء.. دفن ضحايا لقمة العيش في الجيزة.. والتحريات: اختناق بـ نيران تدفئة
بالأسماء.. دفن ضحايا لقمة العيش في الجيزة.. والتحريات: اختناق بـ نيران تدفئة
بالأسماء.. دفن ضحايا لقمة العيش في الجيزة.. والتحريات: اختناق بـ نيران تدفئة
بالأسماء.. دفن ضحايا لقمة العيش في الجيزة.. والتحريات: اختناق بـ نيران تدفئة
بالأسماء.. دفن ضحايا لقمة العيش في الجيزة.. والتحريات: اختناق بـ نيران تدفئة
بالأسماء.. دفن ضحايا لقمة العيش في الجيزة.. والتحريات: اختناق بـ نيران تدفئة
بالأسماء.. دفن ضحايا لقمة العيش في الجيزة.. والتحريات: اختناق بـ نيران تدفئة
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