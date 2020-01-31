خنقها بعد ما صرخت .. قاتل عروس الجنة بالدقهلية: قلت لها تعالى أجيبلك حاجة حلوه.. ومقصدتش أموتها

انه خبأها بأحد الاماكن بالعزبه الى ان ظلت تصرخ وخاف من افتضاح امره فقتلها واتفق مع رضا سائق التوك توك على وضعها فى جوال والقائها بالقرب من المقابر.



فيما قال المتهم الثانى رضا الشرنوبى" انا مشتركتش فى قتلها القصاص اللى قتلها انا مليش علاقه انا شلت الشوال ورميته هو اللى قتلها بسبب البيت"



تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية عن عثور أحد أهالي العزبة على جثة طفلة مبلغ بغيابها منذ عدة أيام في مقلب القمامة داخل جوال .



وانتقل لمكان البلاغ ضباط المباحث وتم فرض كردون أمني حول مكان العثور على الجثة.



وبالفحص تبين ان الجثه لطفلة تدعى علياء بدير 10 اعوام قد تغيبت عن منزلها منذ الأربعاء الماضي حيث خرجت لشراء بعض الاشياء ولم تعد حتى تم العثور عليها مقتولة وملقاه في القمامة داخل جوال .



وبتشكيل فريق تبين ان وراء الواقعه خلاف مالى على بيع منزل بين والدها وشخص يدعى محمد السيد القصاص صاحب محل بقاله وان المتهم قام باختطاف الطفله اثناء قيامها بشراء شاش وقطن من صيدلية انتظرها بالخارج وقام بالاتصال بمسجل خطر يدعى رضا سمير الشرنوبي سائق توك توك لاخفائها لديه ومساومة والدها.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة بالواقعه.

واضاف