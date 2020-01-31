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حوادث

خنقها بعد ما صرخت .. قاتل عروس الجنة بالدقهلية: قلت لها تعالى أجيبلك حاجة حلوه.. ومقصدتش أموتها

الجمعة 31/يناير/2020 - 05:58 ص
الطفله علياء بدير
الطفله علياء بدير
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همت الحسينى
"مكنش قصدى اقتلها كنت متغاظ من ابوها لانه ضحك عليا فى بيع البيت".. بهذه الكلمات اعترف محمد القصاص المتهم بقتل الطفله علياء بدير ١٠ اعوام امام نيابة شربين.

وتابع المتهم : "كنت عاوز حقى من ابوها ،  والبنت لمحتها كانت بتجيب شاش وقطن لاخوها من صيدليه بجانب المحل فقلتلها لها تعالى اجيبلك حاجه حلوه من المحل وكممت بقها وركبتها التوك توك ".

واضاف انه خبأها بأحد الاماكن بالعزبه الى ان ظلت تصرخ وخاف من افتضاح امره فقتلها واتفق مع رضا سائق التوك توك على وضعها فى جوال والقائها بالقرب من المقابر.

فيما قال المتهم الثانى رضا الشرنوبى" انا مشتركتش فى قتلها القصاص اللى قتلها انا مليش علاقه انا شلت الشوال ورميته هو اللى قتلها بسبب البيت"

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهلية إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية عن عثور أحد أهالي العزبة على جثة طفلة مبلغ بغيابها منذ عدة أيام في مقلب القمامة داخل جوال .

وانتقل لمكان البلاغ ضباط المباحث وتم فرض كردون أمني حول مكان العثور على الجثة.

وبالفحص تبين ان الجثه لطفلة تدعى علياء بدير 10 اعوام قد تغيبت عن منزلها منذ الأربعاء الماضي حيث خرجت لشراء بعض الاشياء ولم تعد حتى تم العثور عليها مقتولة وملقاه في القمامة داخل جوال .

وبتشكيل فريق تبين ان وراء الواقعه خلاف مالى على بيع منزل بين والدها وشخص يدعى محمد السيد القصاص صاحب محل بقاله وان المتهم قام باختطاف الطفله اثناء قيامها بشراء شاش وقطن  من صيدلية انتظرها بالخارج وقام بالاتصال بمسجل خطر يدعى رضا سمير الشرنوبي سائق توك توك لاخفائها لديه ومساومة والدها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة بالواقعه.
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