كان بيمارس الجنس غصب عنى .. الاعترافات الكاملة للمتهمة بقتل زوجها بعد شهرين جواز فى القليوبية

مكنتش بحبه وكان بياخد حقوقه الشرعية بالعافية منى لانى كنت مرتبطة بشخص اخر قبل الزوج منه .. بتلك الكلمات اعترفت الزوجة المتهمية بقتل زوجها بمنطقة شبين القناطر بـ القليوبية فى تحقيقات النيابة العامة ومحضر تحريات الشرطة وقالت المتهمة إنها سددت لزوجها 16 طعنة بعد شهرين من الزاوج بسبب سوء معاملته لها حيث كان يقوم بضربها ومعاملة سيئة خلال فترة زواجهما الذى لم يستمر سوى شهرين .





وقالت الزوجة المتهمة آية ش إن زوجها محمد س نجار تقدم لخطبتها ووافقت اسرتها عليه وتم الزواج سريعا لكنها فى ذات الوقت كانت مرتبطة بشخص أخر تحبه لكن الظروف حالت دون استكمال مشروع زواجهما وتابعت الزوجة أنها بعد الزواج من القتيل بدأ فى معاملتها بقسوة حتى وصل الامر به أن يأخذ حقه الشرعى منها بالقوة بالرغم من انها كانت تخبره بعدم قدرتها بسبب أنها متعبة لكنه كان يقوم بالاعتداء عليها بالضرب المبرح حتى ترضخ لطلباته وبعد الزواج بشهر طلبت الطلاق والانفصال أكثر من مرة لكن القتيل رفض فقررت قتله وانهاء حياته .





وقالت الزوجة المتهمة إن يوم الواقعة ليلا عاد الزوج المجنى عليه من عمله وكان يريد ان يمارس العلاقة الزوجية معها لكنها رفضت لأنها كنت متعبة فنشبت بينهما مشاجرة وبعدها ذهب لينام فانتظرت حوالي نصف ساعة بعد نومه وأجهزت عليه بسكين المطبخ وطعنته حتى سالت دماؤه حيث وكان والداه نائمين واتصلت بابنة خالتها التى حضرت وساعدتها فى التخلص من الجثة بالقائها على جانب الطريق والعودة الى المنزل لاخفاء آثار الجريمة والدماء وجلست فى منزلها حتى اكتشف الاهالى الجريمة وقاموا بابلاغ الشرطة وتظاهرت خلال التحقيقات الاولية بالحزن حتى لا يشك فيها احد لكن الاجهزة الامنية كشفت الجريمة من خلال آثار الدماء التى عثر عليها فى المنزل .





كان مدير أمن القليوبية قد تلقى بلاغا لمركز شرطة شبين القناطر من عمليات النجدة بوجود جثة شخص ملقاة على جانب الطريق بمنطقة الطبالين بندر شبين دائرة المركز.





وتبين أن الجثة للمدعو "محمد س ع" 30 عاما نجار مسجاة على جانب الطريق بالقرب من المنزل ملكه محل سكنه مصاب بعدد من الطعنات بالبطن والصدر تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.





تم تشكيل فريق بحثي قاده مدير المباحث الجنائية بالمديرية حيث تبين وجود آثار دماء على مرتبة السرير الخاص بغرفة النوم، وبمناقشة أهل المجني عليه ظهرت على زوجة المجني عليه "آية ش ا" 23 عاما ربة منزل علامات الارتباك والريبة بتضييق الخناق عليها وتطوير مناقشتها أقرت بارتكاب الواقعة حيث قررت زواجها من المجني عليه منذ فترة قصيرة قرابة الشهرين على غير رغبتها ورغما عن رفضها الزواج منه وفجر اليوم حدثت مشادة كلامية بينهما بسبب إفصاحها له بذلك.





تمكن رجال مباحث شبين القناطر من ضبط ابنة خالة المتهمة "صباح م خ" 16 عاما طالبة وبمواجهتها أقرت باشتراكها في إرتكاب الواقعة وتم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 4591 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2019م بالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات واحالة المتهمين الى محكمة الجنايات.