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مرأة

جيبة كاروهات وقصة شعر جديدة.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار

السبت 01/فبراير/2020 - 07:40 ص
نيرمين الفقى
نيرمين الفقى
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة نيرمين الفقى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام، بصورة جديدة لها برفقة أصدقائها.

تألقت نيرمين الفقى فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جيبة قصيرة للغاية تصل أعلى الركبة، واتسمت بنقشة الكاروهات التى جمعت بين اللون الأحمر والأسود، ونسقت معها سترة قطنية باللون الأسود لا تحمل أى نقوشات.

فيما انتعلت نيرمين الفقى بوت طويل يصل إلى حدود الركبة باللون الأسود، ولم تتكلف فى ارتدت الأكسسوارات و اعتمدت على البساطة.

كما بدت نيرمين الفقى فى الصور بخصلات شعرها المنسدل على كتفيها واعتمدت على غرة أمامية، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة التى كشفت عن جمالها.

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