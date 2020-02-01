جيبة كاروهات وقصة شعر جديدة.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار

نيرمين الفقى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام، بصورة جديدة لها برفقة أصدقائها. حرصت الفنانةعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستغرام، بصورة جديدة لها برفقة أصدقائها.





نيرمين الفقى فى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جيبة قصيرة للغاية تصل أعلى الركبة، واتسمت بنقشة الكاروهات التى جمعت بين اللون الأحمر والأسود، ونسقت معها سترة قطنية باللون الأسود لا تحمل أى نقوشات. تألقتفى الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت جيبة قصيرة للغاية تصل أعلى الركبة، واتسمت بنقشة الكاروهات التى جمعت بين اللون الأحمر والأسود، ونسقت معها سترة قطنية باللون الأسود لا تحمل أى نقوشات.





نيرمين الفقى بوت طويل يصل إلى حدود الركبة باللون الأسود، ولم تتكلف فى ارتدت الأكسسوارات و اعتمدت على البساطة. فيما انتعلتبوت طويل يصل إلى حدود الركبة باللون الأسود، ولم تتكلف فى ارتدت الأكسسوارات و اعتمدت على البساطة.





نيرمين الفقى فى الصور بخصلات شعرها المنسدل على كتفيها واعتمدت على غرة أمامية، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة التى كشفت عن جمالها. كما بدتفى الصور بخصلات شعرها المنسدل على كتفيها واعتمدت على غرة أمامية، ووضعت بعض لمسات المكياج البسيطة التى كشفت عن جمالها.



