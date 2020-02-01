ديربي مدريد.. موعد مباراة ريال وأتلتيكو في الدوري الإسباني

يستضيف فريق ريال مدريد، جاره اللدود أتلتيكو مدريد، اليوم، السبت، في ديربي العاصمة الإسبانية "مدريد"، ضمن منافسات الجولة رقم 22 من الدوري الإسباني "لا ليجا".





موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين عملاقا مدريد في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الميرينجي، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3"، بتعليق رؤوف خليف.



