AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ديربي مدريد.. موعد مباراة ريال وأتلتيكو في الدوري الإسباني

السبت 01/فبراير/2020 - 11:01 ص
ديربي مدريد
ديربي مدريد
Advertisements
إسراء أشرف
يستضيف فريق ريال مدريد، جاره اللدود أتلتيكو مدريد، اليوم، السبت، في ديربي العاصمة الإسبانية "مدريد"، ضمن منافسات الجولة رقم 22 من الدوري الإسباني "لا ليجا".

موعد مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
من المقرر، أن تنطلق صافرة اللقاء بين عملاقا مدريد في تمام الخامسة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الميرينجي، وتُنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 3"، بتعليق رؤوف خليف.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو في صدارة الدوري الإسباني، برصيد 46 نقطة، متفوقًا بفارق 10 نقاط عن أتلتيكو مدريد الذي يحتل المركز الخامس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد يسعى لتضييق الخناق على برشلونة عن طريق أتلتيك بيلباو

ريال مدريد يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات ضد خيتافي في الليجا

السوبر الإسباني.. ديربي مثير بين ريال مدريد وأتلتيكو في الجوهرة المشعة

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في نهائي السوبر الإسباني.. الليلة

ريال مدريد يبحث عن الانفراد بصدارة الليجا مؤقتا ضد إشبيلية

ترشيحاتنا

ماذا يفعل كثرة الاستغفار؟.. 11 فائدة عظيمة تعرف عليها

تجنبوا شرب الحليب.. علامات تكشف إصابتك بحالات الإسهال المزمنة.. فيديو

شاهد.. الكلمات الأخيرة للأسطورة كوبي براينت قبل وفاته

ديربي مدريد.. موعد مباراة ريال وأتلتيكو في الدوري الإسباني

القاتل الصامت.. ضغط الدم المرتفع أعراضه وطرق علاجه

على مسعود يكشف حجم الناتج المحلى من الاقتصاد غير الرسمى.. فيديو

AdvertisementS

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يفتح النار على أحمد بلال.. مرتضى منصور يضع شرطين لخوض مباراة السوبر الإفريقي فى قطر

مرتضى منصور: أتمنى مواجهة الأهلي في أفريقيا .. وأنقذت بلال من السجن .. فيديو

موعد مباراة أول أغسطس ضد الزمالك في دوري أبطال أفريقيا والقناة الناقلة

مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يخشى مفاجأت بلاتينيوم بـ دوري أبطال أفريقيا

ليفربول يسعى لافتراس ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي اليوم

حسين السيد يكشف دور علي معلول في رحيله لـ الصفاقسي.. وكواليس مفاوضات الزمالك..فيديو

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وليد صلاح الدين يختار تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني في أفريقيا

كريستيانو الجديد.. شاهد أهداف ومهارات فرانسيسكو ترينكاو لاعب برشلونة الجديد

4 تحديات تواجه الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولي رغم حسم التأهل الأفريقي

ديربي مدريد.. موعد مباراة ريال وأتلتيكو في الدوري الإسباني

موقعة الحسم.. الأهلي يواجه الهلال السوداني لحجز بطاقة التأهل لدور الـ 8 الأفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أزرق مخملي.. نوال الزغبي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

موعد انتهاء مسلسل The Crown.. والكشف عن آخر ممثلة تؤدي دور الملكة إليزابيث

جيبة كاروهات وقصة شعر جديدة.. نيرمين الفقي تخطف الأنظار