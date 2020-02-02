سفير مصر بالسودان: الأهلي صورة مشرفة.. والخطيب يضرب المثل في القيادة

أكد حسام عيسى، السفير المصري بالسودان، أن بعثة الأهلي قدمت صورة مشرفة لمصر خلال وجودها في السودان، مشيدًا بسلوكها الراقي والانضباطي، قبل وبعد انتهاء مباراة الهلال، التي أقيمت على استاد الجوهرة الزرقاء، مساء أمس السبت، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.





وقال السفير المصري إن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، دائمًا يضرب المثل في القيادة، وكان حريصًا على الاطمئنان التام على جماهير الأهلي، التي تواجدت في ملعب المباراة لتشجيع الفريق، ولم يغادر ملعب الجوهرة الزرقاء قبل أن يطمئن على خروج الجماهير وتأمينها بشكل تام.









ووجه السفير الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على تواصله مع الجهات المختصة بشأن ترتيب رحلة عودة الفريق، بعد تأخر وصول البعثة إلى فندق الإقامة، كما وجه الشكر إلى السلطات السودانية، التي وفرت الحماية والتأمين الشامل لبعثة الأهلي.









وأكد أن بعثة الأهلي سوف تتناول وجبة العشاء ثم تحزم حقائبها لمغادرة الفندق والتوجه إلى مطار الخرطوم في طريق العودة إلى القاهرة، بعد انتهاء مهمتها في السودان وعودتها مرفوعة الرأس، سواء سلوكيًّا أو تنظيميًّا أو فنيًّ