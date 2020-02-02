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أخبار البلد

الأرصاد: الطقس غدا معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 9

الأحد 02/فبراير/2020 - 01:12 م
حالة الطقس
حالة الطقس
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نورهان خفاجى
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا، الاثنين، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد، مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين وجنوب سيناء والغردقة، وتتكون الشبورة المائية صباحا غائمة أحيانا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة على معظم الأنحاء. 

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى 4ر1 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر 
الصغرى العظمى
القاهرة 09 19
شبين الكوم 10 18
طنطا 11 18
دمنهور 13 18
الإسكندرية 13 19
بلطيم 12 18
مطروح 08 17
السلوم 08 18
سيوة 05 18
بورسعيد 13 18
دمياط 12 18
الزقازيق 09 19
الاسماعيلية 07 18
السويس 07 17
العريش 08 18
رفح 08 17
رأس سدر 10 23
نخل 04 19
نويبع 14 22
طابا 08 23
كاترين 03 17
الطور 08 21
شرم الشيخ 14 24
الغردقة 12 22
مرسى علم 14 22
الفيوم 08 21
بنى سويف 08 21
المنيا 09 21
أسيوط 09 22
سوهاج 09 22
قنا 09 23
الأقصر 09 24
أسوان 09 23
أبوسمبل 08 22
الوادى الجديد 07 23
شلاتين 14 24
ابو رماد 13 23
حلايب 16 21
رأس حدربة 15 21 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 20 30 
المدينة 14 27 
الرياض 08 21
المنامة 14 19
أبوظبى 15 22
الدوحة 13 21
الكويت 06 18
دمشق 03 14
بيروت 12 17
عمان 04 13
القدس 06 13
غزة 10 17
بغداد 04 16
مسقط 18 25
صنعاء 08 23
الخرطوم 15 32
طرابلس 13 19
تونس 13 22
الجزائر 10 20
الرباط 09 23
نواكشوط 20 34


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم: 
الصغرى العظمى
أنقرة 05 12
اسطنبول 10 14
اسلام اباد 05 17
نيودلهى 07 20
جاكرتا 25 30 
بكين -05 03
كوالالمبور 23 34
طوكيو 03 13
أثينا 08 17
روما 07 17
باريس 05 12
مدريد 04 18
برلين 03 09
لندن 04 10
مونتريال -04 03
موسكو -04 02
نيويورك 06 13
واشنطن 05 12



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