هنتغدى إيه النهاردة.. أرز بالبشاميل مع بطاطس محشية باللحم

تعد وجبة الغداء من الوجبات التى تحرص ربات المنزل على التغيير بشكل دائم فيها، حيث تحتاج أجسام الأطفال إلى التنويع في الأكلات خاصة في السن الصغير لاستكمال النمو وتقوية العظام، لذا يحتاج جسم الطفل إلى المزيد من الأكلات والأطباق الصحية الشهية، وكذلك الكبار أيضًا، لتجديد السفرة وكسر روتين الطعام التقليدي اليومي، لذلك نقدم لك طريقة عمل أرز بالبشاميل مع بطاطس محشية باللحم المفروم.







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أولًا: أرز بالبشاميل

مدة التحضير: ساعة

الكمية: يكفي لـ 5 أفراد





مكونات أرز بالبشاميل:

500 جرام لحم مفروم

زيت نباتي

ثمرة بصلة مفرومة

ملح وفلفل اسود

2 فص ثوم

فلفل ملون

كوب ونصف أرز بسمتي

جبن موتزاريلا

صلصة طماطم





مكونات البشاميل:

كوب حليب

2 ملعقة دقيقة

مرقة

2 ملعقة جبن موتزاريلا





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طريقة عمل أرز بالبشاميل:

اسلقي الأرز البسمتي في ماء مغلي ثم صفيه واتركيه جانبًا ثم ابدأي في تحضير اللحم المفروم





في وعاء على النار ضيفي الزيت ثم البصل والثوم وضيفي له اللحم المفروم ثم ضعي الملح والفلفل الأسود





ضيفي الفلفل الملون وقلبي المكونات على النار لمدة 3 دقائق





ضيفي صلصة الطماطم للحم المفروم واستمري في التقليب ثم صبي كوب ماء ساخن عليها واتركي اللحم على نار هادئة حتى تنضج





أثناء وضع اللحم المفروم على النار قومي بتحضير البشاميل في خطوات سريعة :

ضعي إناء على النار وضعي ملعقتي سمن ثم ضيفي الدقيق وقلبيه ثم ضيفي الحليب الساخن بشكل تدريجي وذوبي به المرق وضيفي رشة فلفل أسود وحفنة من الجبن "الموتزاريلا" ثم ارفعيه من على النار .





في وعاء بايركس ضعي طبقة من الأرز البسمتي المطهو ثم ضعي طبقة البشاميل ورشي الجبن الموتزاريلا ثم ضيفي طبقة من اللحم المفروم ثم طبقة من الأرز وضيفي عليه البشاميل والجبن وأدخليه الفرن حتى ينضج.





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ثانيًا بطاطس محشية باللحم المفروم:





مدة التحضير: 30 دقيقة

الكمية: تكفي 4 أفراد





مكونات بطاطس محشية باللحم المفروم:

نصف كيلو بطاطس صغيرة الحجم

نفس خلطة اللحم المفروم المستخدمة في الأرز بالبشاميل (اقسميها لنصفين، نصف للأرز ونصف للبطاطس)

ملعقتين صلصة طماطم

مرقة





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طريقة عمل بطاطس محشية باللحم المفروم:





قشري البطاطس واخليها من المنتصف

ضعيها في الزيت على النار لمدة 5 دقائق حتى تصبح ذهبية اللون

اتركيها تبرد ثم احشيها بخلطة اللحم المفروم التي تم تجهيزها للأرز بالبشاميل

رصيها في صينية واسكبي عليها خليط مكون من ماء مذوب به صلصة الطماطم والمرقة

أدخليها الفرن لمدة 20 دقيقة حتى تنضج .