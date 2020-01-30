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قشر اليوسفي يحميك من السرطان.. إليك طريقة استخدامه

الخميس 30/يناير/2020 - 04:45 م
قشر اليوسفي
قشر اليوسفي
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رشا عوني
يغفل الكثير الفوائد الصحية الهائلة لـ قشر اليوسفي، فهو غني بالعديد من العناصر الغذائية التي تجعله أكثر فائدة من اليوسفي ذاته، كما أنه مفيد للبشرة ويعيد لها توهجها ويساعد على تبييض الوجه، ومن ضمن أهم فوائد قشر اليوسفي أنه يحمي من الإصابة بمرض السرطان. 

بحسب موقع health24 فإن قشر اليوسفي يحتوي على مادة تسمى رايتيربينويدز وهي تعمل على قتل الخلايا السرطانية، كما أن قشر اليوسفي غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تحارب خلايا السرطان أيضًا، كما أن قشر اليوسفي يحتوي على نسبة عالية من البيتا كاروتين وهي مادة تقوي الجهاز المناعي. 

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كيف يتم استخدام قشر اليوسفي للوقاية من السرطان ؟ 
اغسلي قشور اليوسفي جيدًا وانقعيها في ماء بارد لمدة ليلة كاملة، ثم يتم طحنها ناعمًا واستخدامها في بعض الأكلات أو إضافتها للمشروبات الطبيعية، ومن أفضل طرق استخدامها إضافتها لعصير البرتقال بالجزر ليصبح أقوى مشروب في تقوية المناعة والوقاية من السرطان. 

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قشر اليوسفي يحميك من السرطان.. إليك طريقة استخدامه
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