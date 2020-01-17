رخيص وآمن.. طريقة عمل مطهر طبيعي للمنزل بقشر اليوسفي

يغفل الكثير الفوائد الهائلة لقشر اليوسفي، فهو له مزايا صحية مثل الفصوص نفسها، فهو يحتوي علي نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تحارب مرض السرطان.



ويمكنك استغلال قشور اليوسفي في تحضير مطهر طبيعي لاستخدامه في المنزل بدلا من المنتجات الجاهزة ، كما نصح به موقع wikihow..



- اغلي كمية من قشور اليوسفي مع 2ليمونة وماء

- بعد أن يغلي الخليط قومي بتصفيته جيدا

- اخلطي على الماء المصفى كمية مناسبة من الخل و بيكربونات الصوديوم وقلبي كافة المكونات جيدا

- استخدمي الخليط كمطهر طبيعي في تنظيف الأسطح والحمام وتنظيف البوتاجاز

- هذا الخليط له قدرة هائلة على قتل الميكروبات وتعقيم الأدوات المستخدمة في المطبخ والحمام.