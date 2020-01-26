أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موز باللبن

يعتبر عصير موز باللبن من أكثر المشروبات الطبيعية المفيدة للكبار والصغار، ويحتوي على عناصر غذائية مختلفة منها البوتاسيوم والبروتين وفيتامين أ وفيتامين ج والكالسيوم والحديد، ليصبح مشروب صحي يقوي الجهاز المناعي ويفيد الشعر والبشرة والأظافر.
يمكنك تعلم طريقة عمل موز باللبن بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وبمذاق شهي أحلى من الكافيهات، إليك الطريقة:
مكونات موز باللبن:
4 ثمرات موز طازج
كوب حليب كبير
ملعقة كبيرة عسل أبيض للتحلية
رشة فانيليا
طريقة عمل موز باللبن:
اخلطي الموز مع الحليب في الخلاط ثم ضيفي العسل والفانيليا حتى يصبح الخليط متجانسا ثم قدميه طازجًا، ويفضل عدم إعداد موز باللبن وتركه بالثلاجة لفترة طويلة بل إعداده طازجًا حتى يحتفظ بقيمته الغذائية.
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