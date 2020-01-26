أحلى من الكافيهات.. طريقة عمل موز باللبن

يعتبر عصير موز باللبن من أكثر المشروبات الطبيعية المفيدة للكبار والصغار ، ويحتوي على عناصر غذائية مختلفة منها البوتاسيوم والبروتين وفيتامين أ وفيتامين ج والكالسيوم والحديد، ليصبح مشروب صحي يقوي الجهاز المناعي ويفيد الشعر والبشرة والأظافر .





يمكنك تعلم طريقة عمل موز باللبن بخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وبمذاق شهي أحلى من الكافيهات، إليك الطريقة:





مكونات موز باللبن:





4 ثمرات موز طازج

كوب حليب كبير

ملعقة كبيرة عسل أبيض للتحلية

رشة فانيليا





طريقة عمل موز باللبن:



