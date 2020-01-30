أحلى من المطاعم.. طريقة عمل كيك بالمكسرات









مدة التحضير : 45 دقيقة

الكمية : تكفي لـ 5 أفراد





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مكونات كيك بالمكسرات :

2 كوب دقيق

كوب سكر

3 بيضات

كوب زيت نباتي

نصف كوب حليب

ملعقة فانيليا

نصف ملعقة بيكنج صودا

نصف ملعقة قرفة

ربع ملعقة جوزة الطيب

2 ملعقة بيكنج باودر

نصف كوب مكسرات





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في وعاء اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر وبيكنج صودا والقرفة و جوزة الطيب.

ثم اخفقي السكر والزيت و البيض والفانيليا حتى تحصلي على خليط كريمي متجانس.

ضيفي خليط الدقيق إلى الخليط السائل ثم ضيفي الحليب واستمري في الخفق.

ضيفي المكسرات بعد فرمها وقلبي الخليط.

ادهني قالب الكيك بالزبدة و رشي عليها رشة دقيق.

اسكبي خليط الكيك في الوعاء وأدخليها الفرن لمدة 45 دقيقة حتى تنضج .





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