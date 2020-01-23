استشاري يفجر مفاجأة.. السمن البلدي صحي ولا يضر القلب

كشف الدكتور حسام فوزي استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، أن الدهون الحيوانية والسمن البلدي غير ضار كما هو شائع، مؤكدًا أن كمية الطعام يجب ان تتناسب مع صحة كل شخص، لكن العديد من الأبحاث والدراسات الحديثة أثبتت أن الذين يتناولون كربوهيدرات أكثر معرضون لأمراض القلب وتصلب الشرايين أكثر من الذين يتناولون السمن بلدي والدهون الحيوانية باعتدال .





ونصح فوزي خلال استضافته في ندوة صدى البلد، الأمهات باستخدام السمن البلدي في الطهي لكن بشكل معتدل ودون افراط فيه، أي استخدام ملعقة أو اثنتين فقط بما يعادل 2 جرام في الوجبة كاملة.





وأكد استشاري أمراض القلب أن الدهون الحيوانية والسمن البلدي مفيد للشعر والأظافر والجلد والعين والهرمونات والحالة النفسية، ولا يتسبب في رفع الدهون بالدم، لكن بشرط عدم الإسراف في استخدامها .



