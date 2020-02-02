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محافظات

محافظ كفر الشيخ يوقع برتوكولًا مع الجهاز المركزي للتعمير.. تفاصيل

الأحد 02/فبراير/2020 - 02:11 م
اللواء جمال نور
اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
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محمود زيدان
وقع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، برتوكولًا للتعاون المشترك بين المحافظة والجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طريق جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، برئاسة اللواء مختار حسين.
 
جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرا لشيخ، واللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

قال محافظ كفر الشيخ، إن بروتوكول التعاون المشترك يُعد أول بروتوكول عملي تنفيذي بالمحافظة، ويأتي في إطار خطة الدولة حيث يقوم الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طريق جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع له بالإشراف على تنفيذ جميع المشروعات بمحافظة كفر الشيخ، وذلك نظرًا لما يتمتع به الجهاز من خبرات وكفاءات في العديد من المجالات الإنشائية من بينها " طرق، كباري، مواني، شبكات المرافق، إسكان، تطوير عشوائيات ".

ولفت محافظ كفر الشيخ، إلى أن الجهاز يُعد من أهم الأذرع التنفيذية والتنموية التابعة لوزارة الإسكان، ويقوم بتنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة، وأحد الركائز الأساسية في التنمية التي شاهدتها محافظات الوجه البحري ولسابقة أعمال الجهاز في هذه المجالات.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة ستقوم بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ جميع الأعمال التي سيقوم بتنفيذها جهاز تعمير الساحل الشمالي بالمحافظة طبقًا للترسية ولتقدم العمل المدون بالمستخلصات الشهرية، وتنسيق العمل بين الجهات المحلية المشتركة في تنفيذ الأعمال والعمل على إزالة أي عوائق تعترض عمليات التنفيذ، وتسليم المواقع خالية من أي معوقات تعترض التنفيذ.

وتابع، وسيتم استخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لبدء عملية التنفيذ، وإصدار قرارات التخصيص وشهادات الصلاحية للمشروعات المختلفة، والتنسيق مع أجهزة المرافق المختلفة لبيان مدى تعارض خطوط المرافق مع المشروع واتخاذ الإجراءات اللازمة لترحيلها في حالة التعارض، على أن يتم استلام الأعمال ابتدائيًا ونهائيًا من جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط والشركة المنفذة.


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محافظ كفر الشيخ يوقع برتوكولًا مع الجهاز المركزي للتعمير.. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ يوقع برتوكولًا مع الجهاز المركزي للتعمير.. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ يوقع برتوكولًا مع الجهاز المركزي للتعمير.. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ يوقع برتوكولًا مع الجهاز المركزي للتعمير.. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ يوقع برتوكولًا مع الجهاز المركزي للتعمير.. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ يوقع برتوكولًا مع الجهاز المركزي للتعمير.. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ يوقع برتوكولًا مع الجهاز المركزي للتعمير.. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ يوقع برتوكولًا مع الجهاز المركزي للتعمير.. تفاصيل
محافظ كفر الشيخ يوقع برتوكولًا مع الجهاز المركزي للتعمير.. تفاصيل
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