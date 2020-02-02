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محافظات

إزالة 7 حالات تعد على 4500 متر في المنوفية.. صور

الأحد 02/فبراير/2020 - 03:57 م
صدى البلد
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محمد امين
شهد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، حملة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمركز ومدينة قويسنا، وذلك ضمن حملات الموجة 15 لإزالة التعديات واسترداد أراضى الدولة المتعدى عليها، بحضور اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، واللواء إيهاب لمعي نائب مدير الأمن ووكيل وزارة الزراعة ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها.

وبحسب بيان، الأحد، جرى تنفيذ 7 حالات إزالة تعدى على أراضى زراعية بقري أبنهس وشمنديل بقويسنا، ضمت 6 قرارات إزالة بمساحة 4500 م 2 تقريبًا بحوض الشبراوى زمام قرية أبنهس عبارة عن تشوينات سيراميك ومباني خرسانية، وقرار إزالة كافتيريا على مساحة 750 م2 بزمام شمنديل.

وكذا تم تنفيذ 4 حالات تعد على أراضي زراعية بإجمالي مساحة 770 م2 بمدينة سرس الليان.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ الموجة (15) على مستوى المحافظة، مشددًا على أنه لا تهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة.

جدير بالذكر أن الموجة (15) تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.

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