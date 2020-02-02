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رياضة

أخبار الأهلي.. شريف إكرامي يرحل عن النادي.. التعاقد مع أحمد الشناوي.. مجاملة مصطفى شوبير

الأحد 02/فبراير/2020 - 10:01 م
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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حسام الحارتي
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاحد 2 فبراير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:




علق إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي السابق والمنتخب المصري على إعلان ابنه شريف إكرامي الرحيل رسميًا عن النادي الأهلي عقب نهاية الموسم الحالي.




دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، هاشتاج باسم "#شكرا_اكرامي_وحش_افريقيا"، تزامنًا مع إعلان شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، رحيله عن النادي نهاية الموسم.




أكد سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن هدف فريقه هذا الموسم المنافسة على البطولة الأفريقية على الرغم من صعوبة الفرق المنافسة.




أعلن شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي البالغ من العمر 36 عاما، انتهاء علاقته بالنادي نهاية الموسم عبر تويتر، وذلك بعد 23 سنة من العطاء والتقدير للنادي الأهلي وجماهيره.




أشعل قيد مصطفي شوبير حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الصاعد من قطاع الناشئين الأمور داخل القلعة الحمراء وخطف الأجواء حتي من مواجهة القلعة الحمراء مع الهلال السوداني التي جرت مساء أمس.

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