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رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ليفانتي

الإثنين 03/فبراير/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
حقق فريق برشلونة ، فوزًا هامًا على حساب ضيفه نادي ليفانتي ، بهدفين مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

أهداف البارسا ، جاءت عن طريق اللاعب الناشئ ، إنسو فاتي ، في الدقيقتين 30، 31 ، ليقود فريقه ، لتحقيق الانتصار الرابع عشر له في الدوري هذا الموسم.

وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي برشلونة للنقطة 46 ، محتلًا المركز الثاني ، خلف نادي ريال مدريد ، والذي يتصدر الدوري برصيد 49 نقطة.

ويعرض صدى البلد ، جدول ترتيب الدوري الإسباني.

المركز الأول : ريال مدريد برصيد 49 نقطة

المركز الثاني : برشلونة برصيد 46 نقطة

المركز الثالث : خيتافي برصيد 39 نقطة

المركز الرابع : إشبيلية برصيد 39 نقطة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ليفانتي
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