ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ليفانتي

حقق فريق برشلونة ، فوزًا هامًا على حساب ضيفه نادي ليفانتي ، بهدفين مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.
أهداف البارسا ، جاءت عن طريق اللاعب الناشئ ، إنسو فاتي ، في الدقيقتين 30، 31 ، ليقود فريقه ، لتحقيق الانتصار الرابع عشر له في الدوري هذا الموسم.
وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي برشلونة للنقطة 46 ، محتلًا المركز الثاني ، خلف نادي ريال مدريد ، والذي يتصدر الدوري برصيد 49 نقطة.
ويعرض صدى البلد ، جدول ترتيب الدوري الإسباني.
المركز الأول : ريال مدريد برصيد 49 نقطة
المركز الثاني : برشلونة برصيد 46 نقطة
المركز الثالث : خيتافي برصيد 39 نقطة
المركز الرابع : إشبيلية برصيد 39 نقطة