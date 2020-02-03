ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ليفانتي





أهداف البارسا ، جاءت عن طريق اللاعب الناشئ ، إنسو فاتي ، في الدقيقتين 30، 31 ، ليقود فريقه ، لتحقيق الانتصار الرابع عشر له في الدوري هذا الموسم.





وبتلك النتيجة ، ارتفع رصيد نادي برشلونة للنقطة 46 ، محتلًا المركز الثاني ، خلف نادي ريال مدريد ، والذي يتصدر الدوري برصيد 49 نقطة.





ويعرض صدى البلد ، جدول ترتيب الدوري الإسباني.





المركز الأول : ريال مدريد برصيد 49 نقطة





المركز الثاني : برشلونة برصيد 46 نقطة





المركز الثالث : خيتافي برصيد 39 نقطة





المركز الرابع : إشبيلية برصيد 39 نقطة





حقق فريق برشلونة ، فوزًا هامًا على حساب ضيفه نادي ليفانتي ، بهدفين مقابل هدف ، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.