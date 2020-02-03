إزالة 87 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أنه تم إزالة 87 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ، حيث تم إزالة عدد 48 حالة تعد على أملاك الدولة بمساحة 4ألاف و672 م2وإزالة عدد 39 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمساحة 3أفدنة و13 قيراطا بمختلف جهات الولاية على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة.





وذلك خلال اليوم الأول لانطلاق الموجه الـ15 والتى بدأت أمس2 من فبراير 2020 وستستمر حتى 29 فبراير 2020 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية.





يأتى هذا فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها .





ومن جانبه أكد محافظ المنوفية على إستمرار تنفيذ الموجة (15) على مستوى المحافظة ، مشددًا على أنه لاتهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة .





وأضاف المحافظ بأن الموجة (15) تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات الغير جادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية .







