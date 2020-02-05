ملكة جمال أطفال روسيا: شرم الشيخ الأمان والدفء

قالت الطفلة تيا حمدي حسن ملكة جمال أطفال روسيا عقب وصولها شرم الشيخ: إن شرم الشيخ بالنسبة لها هي الأمن والأمان والدفء الذي لا يوجد في مكان آخر في العالم، وأضافت تيا أنها كانت تبكي في روسيا عندما تشتاق لوالدها ولمدينة شرم الشيخ .





ودعت تيا السياح الروس العودة لشرم الشيخ حيث الأمان والدفء وجمال الطبيعة وكشفت تيا أنها سوف تعود لهواياتها في شرم الشيخ في ممارسة الباليه الراقص والغوص والسباحة ومشاهدة الشعاب المرجانية والرسم وتعلم اللغات الأجنبية الإيطالية والفرنسية.





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وقال "حمدي حسن" والد تيا إنه فور انتهاء تيا من البطولات والإعلانات التي صورتها والتي كانت حديث روسيا عادت لشرم الشيخ لأنها هي ووالدتها يعشقان مدينة السلام وأكد والد تيا إن كثيرًا من القنوات الفضائية المصرية سوف تستضيف تيا مشيرًا إلي أنها سوف تقوم بتصوير فيديوهات لها في معالم شرم الشيخ لدعوة السياح الروس للعودة لشرم الشيخ مرة أخرى وكسر الجليد الحاجز للسياحة الروسية منذ سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر 2015م .





وكانت فازت الطفلة المصرية تيا حمدي حسن التي ولدت من أب مصري وأم روسية بجائزة ملكة جمال أطفال روسيا متفوقة علي 850 ألف طفل روسي اشترك في المسابقة ونال إعجاب المجتمع والإعلام الروسي.