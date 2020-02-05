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أخبار البلد

الصحفيين تقدم العزاء في الزميلين زكية هداية وأحمد المنسي

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم - تصوير عمروسيد
شارك مجلس نقابة الصحفيين، واجب العزاء في الزميلين الراحلين زكية هداية وأحمد المنسي، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، مساء اليوم.

وحضر العزاء محمود كامل، عمرو بدر، محمد سعد عبدالحفيظ، وأيضًا الكاتب الصحفي خالد البلشي وكيل النقابة الأسبق، والكاتب الصحفي إبراهيم أبوكيلة وكيل النقابة السابق، ورئيس تحرير مجلة الرأي.

وتوفى الزميلان في حادث آليم الجمعة الماضية، بالإسكندرية، وتم دفنهما بمقابر العائلة .

ونعى عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، والعديد من الزملاء، والإعلاميين زكية هداية وأحمد المنسي، اللذين وافتهما المنية في حادث بالإسكندرية.

الصحفيين تقدم العزاء في الزميلين زكية هداية وأحمد المنسي
الصحفيين تقدم العزاء في الزميلين زكية هداية وأحمد المنسي
الصحفيين تقدم العزاء في الزميلين زكية هداية وأحمد المنسي
الصحفيين تقدم العزاء في الزميلين زكية هداية وأحمد المنسي
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